The Magnificent Ten! La Cippy

Gli angeli volano perché si prendono alla leggera

Jean Cocteau

Existence well what does it matter? I exist on the best terms I can. The past is now part of my future, The present is well out of hand.



Ian Curtis

Ciao a tutti riapriamo i battenti, dopo che quell’originale del mio editore alieno aveva chiuso per le pulizie di Pasqua a settembre (!). Lo tratto male perché mi indispone sempre: prendete la scaletta che vi propongo oggi, voleva il telefono della Cippy perché la sua foto profilo è virata al verde, vagli a spiegare che non ha la pelle verde e non c’entra nulla con le aliene a lui care….. E poi non ho il telefono de La Cippy: che moscone intergalattico! Riapriamo i battenti con la prima delle scalette compilate da chi segue Mr Pian Piano, ovvero il sottoscritto e devo dire che non sarà semplice sceglierne una decina: meravigliose scalette sono state compilate da chi mi segue, varie, intelligenti, accattivanti, poetiche, belle. Insomma siete stati bravi assai e generosi nel rispondere all’appello per le “magnifiche dieci” della vostra vita. Grazie!

Un’emozione sbirciare le vostre liste, una finestra su vite che probabilmente non incrocerò mai, con voi che attraverso la musica mi offrite momenti misteriosi delle vostre esistenze , momenti di meraviglia, amore, nostalgia, tristezza. Partiamo appunto con La Cippy che mi sa un’emilianissima o addirittura una concittadina con un profilo su cui campeggia una citazione di Jean Cocteau. Sappiamo che la nostra ha fatto le vacanze in Grecia quest’anno con Freak Antoni (si scherza, Freak ci ha lasciato anni fa e la nostra è andata sull’isola di Skiathos). Esploratrice di musica anche estrema e spigolosa, la conosciamo come assidua frequentatrice di concerti, con quel piglio eclettico che come ben sapete mi affascina assai: perché i Joy Division e Paolo Conte? Frank Sinatra e i Clash.. Perché come nickname La Cippy? Jean Cocteau come mai?

Ci dirà lei se vorrà a me il gusto di un viaggio che parte con Bowie, la mia bussola, e si chiude con la rediviva Kate Bush con la sua leggendaria voce che rapì Mr David Gilmour e nel mentre tante altre prelibatezze.

Ragion per cui andiamo a gustarci la scaletta senza far tanti complimenti e non dica che non ha particolari talenti…