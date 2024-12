Comprare casa ma senza soldi adesso si può: le novità del 2025 cambiano tutto | Ecco come fare

Se vuoi comprare casa ma non hai molti soldi da anticipare, esistono vari metodi interessanti: ecco quali sono

Moltissimi dei nostri lettori sono sempre molto interessati all’argomento che riguarda i mutui sulla loro prima casa dei sogni. Molto spesso, visto i tassi di interesse e i prezzi alle stelle degli immobili, si tende a rinunciare a questa opzione poiché a detta di molti le spese sono davvero troppe che si aggiungono poi alla richiesta dell’immobile, preferendo l’affitto che ovviamente di questi tempi è tutto tranne che conveniente. In realtà, però, le cose stanno cambiando soprattutto per il 2025: andiamo a vedere cosa succederà.

Moltissimi giovani di oggi vorrebbero acquistare la loro prima casa dei sogni, magari spendendo anche un importo basso ma occupandosi successivamente della ristrutturazione, anche se non sempre questo è possibile poiché, come vi abbiamo anticipato, i prezzi dell’immobili non fanno altro che salire così come i tassi che nel 2024 sono arrivati quasi al 3,50- 4 %, un numero che non si era mai visto prima d’ora.

Avere un anticipo per acquistare una casa risulta essere sempre più difficile, a causa dell’aumento del costo della vita, lo stipendio da parte dei lavoratori che non è commisurato, e quindi si fa sempre più fatica a risparmiare. Se a questo si aggiunge che i mutui sono aumentati, molti italiani fanno fatica a richiedere il mutuo e ad ottenerlo, fino a rinunciare a questa nuova pratica.

Per fortuna, le cose stanno cambiando e migliorando: ecco cosa cambierà nel 2025.

Come comprare casa senza avere un anticipo: le curiosità

Non è impossibile assolutamente acquistare casa se non si ha un anticipo, semplicemente bisogna conoscere i nuovi metodi che mette a disposizione il Governo. E’ chiaro che avere un mutuo al 100% di questi tempi risulta quasi impossibile, quindi bisognerebbe avere comunque una somma da dare in anticipo che si versa di solito in sede di contratto preliminare prima dell’ottenimento del mutuo.

Acquistare un immobile senza anticipare grosse somme di denaro si può fare, anche se molti non lo prendono in considerazione. Di norma le banche tendono a finanziare massimo l’80% dell’importo ma la banca si rende disponibile a finanziare la restante parte per il 20%. Quelli ad essere penalizzati sono proprio le giovani coppie che non riescono a mettere grosse somme a risparmio, ed è per questo che si richiede un mutuo al 100%. Volendo si può fare con la Consap, che concede mutui fino al 95% dell’importo dell’immobile.

Altri metodi di pagamento

Esistono altri metodi di pagamento per l’acquisto di una casa davvero molto convenienti tra cui il Rent to buy, ossia un impegno che davanti al notaio si firma tra acquirente e promittente di comprare la casa ma iniziando a pagare un affitto. Il canone prevede una quota di affitto puro a fondo perduto e un’altra quota di anticipo sul futuro acquisto dell’immobile, ma questo ti permette di versare almeno il 20% dell’importo dell’immobile cosi è più facile accedere al mutuo tradizionale.

Un altro metodo per risparmiare è quello di comprare le case all’asta risparmiando fino al 50% rispetto al prezzo mediamente offerto dal mercato. A parte la cauzione per partecipare all’asta che è del 10%, solitamente la cifra intera per l’acquisto dell’immobile deve essere versata entro 120 giorni nel momento in cui si aggiudica quell’immobile. Anche se i tempi sembrano ristretti, se richiedi il mutuo con un certo anticipo è abbastanza fattibile e potresti risparmiare soldi per l’agenzia immobiliare e il notaio, visto che l trasferimento è registrato direttamente dal giudice.