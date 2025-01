Luisa Ranieri, ecco il segreto per la sua perfetta fisica: se lo fai diventi anche tu perfetta

Luisa Ranieri e il segreto della sua perfetta forma fisica: ecco cosa fa ogni giorno, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che hanno cambiato il mondo dello spettacolo con la sua bellezza disarmante, il suo talento e la sua voglia di ambire a fare sempre meglio è proprio lei, la splendida Luisa Ranieri. In molti hanno notato la sua perfetta forma fisica, davvero invidiabile, nonostante l’età che avanza. Ma ecco qual è il vero segreto: te lo sveliamo proprio in questo articolo.

Negli anni abbiamo visto una Luisa Ranieri cambiare radicalmente e debuttare in diverse opere cinematografiche che hanno davvero lasciato il segno; una fra tante è proprio Lolita Lobosco insieme ad altri film sul grande schermo come l’ultimo, Diamanti, per la regi di Ferzan Ozpetek.

La bellezza di Luisa Ranieri è davvero molto invidiabile, tanto che in molti si chiedono come faccia nonostante l’età he avanza a rimanere così perfetta.

Andiamo a vedere qual è il vero segreto: i dettagli e le curiosità che lasciano davvero tutti senza parole.

Luisa Ranieri, ecco il segreto della bellezza

In una intervista si è parlato molto dello stile di vita e della bellezza di Luisa Ranieri e al Corriere della Sera, proprio una esperta ha rivelato che ella segue un regime di alimentazione funzionale. La professoressa Roberta Brancale ha finalmente spiegato di cosa si tratta: “Non per evitare di invecchiare, ma per stare bene. Mangiare bene è la prima forma di prevenzione per le malattie”

Ha poi aggiunto: “L’alimentazione funzionale è una dieta basata sul riconoscimento del proprio DNA. Un genotipo è quello in cui il soggetto risponde tendenzialmente a ogni tipo di dieta, l’aumento o la perdita di peso è tendenzialmente legata al quadro ormonale: penso alle donne in menopausa col cambiamento di estrogeni, oppure ai diabetici con l’insulina o viene da pensare all’ipotiroidismo, quindi variazioni ormonali a carico della tiroide. Il secondo tipo risponde meglio perché c’è una modifica di un determinato tipo di gene, identificato come uno di quelli legati all’aumento di peso: qui la dieta è relativamente iperproteica, i soggetti dimagriscono mangiando più proteine”.

Luisa Ranieri e l’alimentazione funzionale

La Prof Brancale ha confessato di cosa si tratta l’alimentazione funzionale e ha precisato: “La dieta si studia in base alla risposta funzionale dell’organismo. Non si tiene conto del valore calorico degli alimenti, delle calorie: l’alimento viene considerato come un vettore, che in quanto tale porta con sé nutrienti: carboidrati, proteine, grassi, minerali, vitamine. A”.

Ha poi aggiunto: “A seconda di come si compone un pasto e quindi di come si abbinano gli alimenti tra loro si svolgono delle funzioni diverse. Da qui il termine: funzionale. Anni di ricerca scientifica hanno dimostrato che la modifica del peso corporeo non è legata solo a un gene, è multifattoriale: concorrono fattori multigenetici quindi più geni alterati (pochissime sono le casistiche di obesità monogeniche) e fattori ambientali. È impossibile da mantenere a lungo termine, è un’alimentazione fortemente monotona, perché gli abbinamenti sono molto restrittivi”.