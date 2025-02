Chi l’ha detto che se sei a dieta non puoi mangiare dolci? Questi sono i migliori consigliati dall’esperto

Se sei a dieta non è vero che non puoi mangiare cibi dolci: questi sono i migliori consigliati dagli esperti

Uno dei migliori momenti della giornata per vivere a pieno e sentirsi realizzato soprattutto se siamo a dieta è proprio quello del pranzo o della cena. Per sentirci meglio, felici ma soprattutto appagati, dobbiamo e vogliamo gustare un bel dolcetto che ci fa riprendere dallo stress della nostra vita quotidiana. Ma è vero che se siamo a dieta non possiamo assolutamente mangiarlo? In realtà un esperto ha fatto una rivelazione che cambia tutte le carte in tavola circa questa questione.

Che si rispetti o meno, moltissime volte quando si sente parlare di dieta quelo che viene demonizzato sono i dolci, di qualunque genere e di qualunque tipo anche in dosi ridotte. Molte volte, sono proprio i dolci considerati il “danno” per i chili di troppo.

La realtà, ovviamente è ben diversa in quanto i dolci mangiati in quantità elevate possono favorire l’aumento di zucchero e di grassi nel nostro corpo, ma non sono l’unica causa principale del problema della perdita di peso in una dieta.

La verità, quindi, è ben diversa; per perdere peso non basta eliminare completamente gli zuccheri dei dolci ma imparare a dosarli. Andiamo a vedere nel prossimo paragrafo quali sono i consigli dell’esperto a riguardo. ù

I prodotti da evitare a dieta nella categoria dolci: ecco quali sono

Se stai seguendo un regime di alimentazione corretta, tra i prodotti da evitare secondo ll’Organizzazione Mondiale della Sanità e i suoi dati, continuare ad usare il dolcificante nella tua dieta non è proprio una buona idea, in quanto aumenterebbero la sensazione di fame, favorendo la formazione di tessuto adiposo. Come già vi abbiamo accennato, il rpoblema dei chili di troppo non è dovuta a ciò che si mangia ma a quanto lo si mangia.

Secondo la Food and Drug Administration, sono 6 i dolcificanti sicuri: sucralosio, saccarina, aspartame, acesulfame potassico o Ace-K, neotame e advantame. Se si viene assaliti dalla voglia di dolce, devi diminuire le dosi e man mano la lingua si abitua a percepire il vero sapore del cibo e la dipendenza dallo zucchero va a scemare.

Conclusioni

L’ideale per sostituire lo zucchero sarebbe consumare prodotti con bassa quantità di zucchero.

Puoi untare ad alimenti come la frutta fresca, magari arricchita da spezie e messa nel forno.