Cristiano Malgioglio e la promessa sconvolgente per Sanremo 2025: ecco come si presenterà

Cristiano Malgioglio ha fatto una rivelazione sorprendente circa il suo look previsto per Sanremo: ecco di che si tratta

Tra i personaggi più amati dello spettacolo italiano, vi è proprio lui il grandissimo Cristiano Malgioglio, autore, paroliere, compositore, opinionista e personaggio tra i più amati e apprezzati dal pubblico proprio per la sua ironia, genuinità, simpatia e chi più ne ha più ne metta. Quest’anno, infatti , sarà al fianco di Carlo Conti durante la seconda serata del Festival di Sanremo: quello che ha rivelato circa il suo look è davvero fuori dal comune, ecco perché.

In molti sapranno che uno degli esperti come Cristiano Malgioglio è conosciuto anche per il suo talento e per aver scritto brani straordinari a moltissimi artisti come Mina con Ancora, Ancora, Ancora e L’Importante è finire e molti altri che ne ha fatto la storia della loro carriera.

Voluto fortemente da Carlo Conti a questo Festival di Sanremo, Cristiano Malgioglio sembra essere pronto per questa fantastica avventura che , a detta di Conti si meritava proprio per rendere omaggio alla sua importante carriera davvero meravigliosa.

Andiamo a vedere cosa ha rivelato Malgioglio circa il look del Festival di Sanremo: siete pronti?

Cristiano Malgioglio e la promessa sul suo super look

Insieme a Bianca Balt e Nino Frassica, a co- condurre insieme a Carlo Conti il Festival di Sanremo 2025 ci sta proprio lui, Cristiano Magioglio. In una intervista rilasciata all’Andkronos, ha parlato proprio degli abiti che indosserà al Festival lasciando tutti senza parole: “Ho ordinato cinque abiti a Tokio e Sanremo ormai è alle porte ma i miei vestiti sono bloccati alla dogana, non so neanche dove siano finiti. Ho gli attacchi di panico, i miei vestiti stanno facendo il giro d’Europa, prima erano a Berlino, poi in Spagna e adesso stiamo aspettando che ce li mandino, una situazione veramente assurda”.

Ha poi aggiunto: “Già sono spaventato e ora mi è venuta un’ansia allucinante . Insieme al mio stilista c’ho lavorato un sacco per sceglierli, ho dovuto fare lo shooting con altri abiti ma non intendo andare a sceglierne altri per il Festival. Se non arrivano scenderò le scale dell’Ariston con il mio pigiama e le mie ciabatte della notte prima, senza trucco e con i capelli tutti scompigliati così forse questo rimarrà il momento più clou della storia di tutti i Festival di Sanremo”.

Cristiano Malgioglio su Tony Effe

Circa l’episodio di Capodanno e di Tony Effe escluso dall’evento di Roma, Cristiano ha detto la sua.

Ha affermato: “Tony Effe l’ho conosciuto una sera, eravamo a un concerto a Pescara: prima cantavo io e poi lui. L’ho ascoltato con curiosità e poi l’ho incontrato in hotel con Giulia De Lellis (la compagna, ndr). È un ragazzo dolce. Certo, su alcuni argomenti dovrebbe rimodellare il linguaggio”.