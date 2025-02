Mal di testa da freddo, questo è il vero trucco per dirgli addio: ti cambia nettamente la giornata

Se hai mal di testa dovuto al forte freddo di questi giorni, il motivo è legato proprio a questo e puoi risolverlo così: ecco il consiglio

Uno dei periodi più freddi dell’anno che crea anche raffreddori, influenze, febbre e quant’altro è proprio il periodo invernale. Non solo: soprattutto in questo Gennaio 2025, molto freddo in quasi tutti i posti e le città d’Italia, tante persone riscontrano un forte mal di testa dovuto al freddo che proprio non riescono a sopportare. Porprio perché ci teniamo al vostro benessere, vi riveliamo dei metodi per risolvere subito il problema.

Se vi è capitato anche a voi di aver avuto mal di testa terribili dopo una giornata intera fuori casa a temperature più basse del previsto, allora sapete benissimo che non si tratta di un semplice mal di testa comune dovuto alla stanchezza, ma proprio alla cefalea di stimolo da freddo che provoca il dolore dalla parte centrale della fronte.

Questo viene provocato principalmente, come già accennato, da stimoli freddi può presentarsi sia in inverno quando si rimane a lungo al gelo e al vento, sia in estate quando si ingeriscono bevande e cibi freddi.

Andiamo a vedere come si può fare per almeno prevenire questi problemi con l’aiuto di un dottore esperto in materia: ecco i consigli, i dettagli e le curiosità di cui avete necessariamente bisogno.

Mal di testa da freddo: ecco i consigli di cui hai bisogno

Molto spesso se si tratta di cefalea da freddo, questa compare soprattutto in inverno nelle giornate molto fredde; il clima gelido infatti provoca cambiamenti emodinamici anche nel corpo, che reagisce a questi stimoli con il mal di testa.

Solitamente a questo sono più predisposti le persone che sono sensibili alle variazioni atmosferiche o che soffrono regolarmente di emicrania senz’aura. Sarebbe sempre meglio fare attenzione al proprio stile di vita, dalla dieta al ritmo sonno-veglia, fino ad arrivare all’attività fisica.

Come prevenire ed eliminare il mal di testa

Secondo l’esperto e neurologo Maurizio Versino, si può provare anche a premere la parte inferiore della lingua contro il palato per prevenire la cefalea.

Peer prevenire bisogna coprire la testa in caso di basse temperature esterne o smettere di assumere bevande e cibi freddi.