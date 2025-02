Achille Lauro, dal tradimento alla scelta inaspettata: ecco cosa ha fatto in questi giorni

Achille Lauro, ecco il gesto inaspettato a pochi passi da Sanremo: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità

Uno dei cantanti che ha sempre avuto un buon ritorno da parte del pubblico è lui, Achille Lauro. Ultimamente, la sua umiltà, la sua bellezza e la sua voce particolare sono stati oggetto di chiacchiericcio sui social, dopo la scoperta del presunto tradimento di Chiara Ferragni proprio con il cantante. Nonostante tutto, il gesto lascia tutti sorprsi: ecco cosa avrebbe fatto.

Per anni Achille Lauro è stato veramente amato e apprezzato dal pubblico non solo per i suoi brani iconici ma anche per i suoi look che, qualche tempo fa, sono stati presentati come quadri al Festival di Sanremo. Ultimamente, però, qualcosa è andato storto e tutti non fanno altro che parlare circa il presunto tradimento che quest’ultimo avrebbe fatto al suo amico Federico Lucia con la sua mogliettina Chiara Ferragni.

Il tutto è passato in evidenza rispetto alla musica, proprio dopo la verità del paparazzo Fabrizio Corona circa gli incontri segreti alle spalle del suo ex amico, i messaggi e le amiche di Chiara che l’hanno coperta proprio quando è andata a Roma.

Oltre questo, però, dobbiamo ricordarci che nella settimana prossima Achille sarà uno dei Big in gara al Festival di Sanremo: ecco i dettagli e le curiosità.

Achille Lauro ecco il gesto che lascia tutti sorpresi: ecco di che si tratta

Nonostante il putiferio di questi giorni riguardante questo gossip di cui il pubblico non ne può fare a meno, Achille Lauro proprio in un video postato dagli amici del famosissimo Fantasanremo. Il video di Achille Lauro è schizzato in queste ore dopo il famoso triangolo che ha coinvolto il goasip di tuta Italia.

Achille Lauro nel video ha formato la sua squadra del Fantasanremo inserendo proprio il nome del suo ex amico Fedez. Nel dettaglio, quest’ultimo ha dichiarato: “Qualcuno che può fare qualche pazzia? Morgan c’è? Bugo c’è? er il Fantasanremo mi farei una squadra un po’ pazza, un po’ che rischia di vincere. Quindi metterei una bella Giorgia, perchè il pubblico la ama. Poi metterei un bel Tony e Fedez, e poi metterei…Non è facile”

I commenti degli utenti

La scelta ha stupito i fan che hanno commentato in maniera pungente.

Nel dettaglio: “Sicuro Fedez?”, “Fedez per la moglie?”.