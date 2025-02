Fedez, dopo la bufera mediatica ecco come sta: la mamma rivela tutto

Fedez come sta dopo la bufera mediatica, lo rivela sua mamma in diretta tv: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei rapper che in questo momento ha attirato l’attenzione di milioni di utenti dopo le rivelazioni che gli sono state attribuite che vanno ben oltre la musica e i suoi famosissimi brani è lui, Federico Lucia in arte Fedez. Non si fa altro che parlare di lui e della sua situazione dopo il tradimento durato dal 2017 con la bella Angelica Montini. Ma a sapere come sta oggi dopo tutto questo caos ci ha pensato la mamma a rivelarlo a Pomeriggio Cinque, show condotto da Myrta Merlino.

Quello che è accaduto in queste ore ci rivela quanto i social siano solo una parte invisibile della vita dei nostri idoli, fatta di rinunce, di maschere e di teatrini alle volte realizzati a tavolino e alle volte feriscono e creano delusioni in chi, come la bella Chiara Ferragni, ignara di quello che gli accadeva intorno amava incondizionatamente.

Dopo la puntata del famoso podcast su Youtube Falsissimo, sulla falsa riga di Verissimo, presentata proprio da Fabrizio Corona che informava il pubblico del triangolo durato per anni prima, durante e dopo il matrimonio tra Fedez, Angelica Montini amante e Chiara Ferragni, tutti sono rimasti perplessi e hanno mostrato vicinanza alla bella influencer.

Ma nessuno, però, si è domandato quali sono le condizioni attuali i salute di Federico dopo questa bufera e queste rivelazioni che hanno visto l’Italia intera scagliarsi contro di lui per essere stato un vero falso e aver confessato di aver sempre amato un’altra donna anche prima del matrimonio.

Come sta Fedez dopo la bufera mediatica di questo momento

Nonostante Myrta Merlino sia una grande professionista, ha voluto dedicare una parte di Pomeriggio Cinque alla clamorosa rivelazione di Fabrizio Corona circa il tradimento di cui vi abbiamo appena citato nel paragrafo precedente. L agiornalista e conduttrice avrebbe mandato un inviato sotto casa di Fedez nella speranza di strappargli qualche dichiarazione.

Tuttavia, avrebbe trovato la madre a cui avrebbe chiesto: “Salve Tatiana come sta? Posso chiederle cosa pensa di tutta questa faccenda? Molti dicono che è tutto finto…” Quest’ultima si è solo limitata a dire ironicamente Ecco…Credete a tutto quello che dicono gli altri, dai…”

Conclusioni

Inoltre, il giornalista ha continuato: “Chiara Ferragni ha detto che ha organizzato tutto suo figlio…Posso dirle una cosa? Una cosa sola? Un attimo…”

Quest’ultima, però, sarebbe andata dritto per la sua strada.