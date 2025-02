Antonella Clerici, sfogo in diretta televisiva: quello che è successo è una vergogna

Antonella Clerici finalmente dopo mesi di silenzio ha fatto una riflessione davvero amara: ecco cosa ha detto

Una delle donne che ha cambiato lo spettacolo italiano co il suo temperamento, la sua ironia ma soprattutto la professionalità davvero inedita e incredibile è proprio lei: Antonella Clerici. La donna, oggi al timone del suo programma culinario E’ sempre mezzogiorno, durante la diretta ha fatto una riflessione davvero amara lasciando un po’ tutti senza parole: andiamo a vedere cosa è successo.

Giovanissima, Antonella Clerici si avvicina al mondo dello spettacolo nel ruolo di annunciatrice televisiva, nel programma Dribbling, proseguendo successivamente con la conduzione di due varietà Circo Bianco e Semaforo Giallo, per poi continuare con La Domenica Sportiva.

Il vero esordio e svolta nella carriera della Clerici è avvenuta grazie a La Prova del cuoco, programma accettato da Rai e proposto e rifiutato da Mediaset. Il format, infatti, si è rivelato un vero successo anche se è stato concluso nel 2013. Un programma simile come quello odierno sta riscontrando un buonissimo share.

Ultimamente, la donna ha avuto uno sfogo in diretta televisiva: andiamo a scoprire il motivo nel corso del prossimo paragrafo.

Antonella Clerici, la confessione amara: ecco i dettagli

Il daytime di Antonella Clerici ha riscosso come sempre un ottimo successo, anche se è andato 40 minuti in ritardo rispetto all’orario previsto proprio nella giornata di martedì. Il motivo è stato legato alla Giornata della memoria e la Clerici ne ha voluto spiegare le conseguenze proprio a quei telespettatori che si sono sintonizzati proprio in quel preciso momento.

Nel dettaglio, infatti, ha confessato: “Noi prendiamo la linea dalla diretta al Quirinale…Abbiamo pure sentito le parole del Presidente Mattarella proprio legato al Giorno della Memoria…”.

Nonostante il boom di ascolti che ha ricevuto il programma di Antonella Clerici, la donna ha colto la palla al balzo per ringraziare i telespettatori che continuano ad appoggiare il suo show: “Ieri abbiamo fatto più del 19% di share con il programma di mezzogiorno…Risultato eccellente…Grazie davvero…Non lo diciamo mai, ma qualche volta fateci godere e godiamo insieme…E’ un successo di tutti noi…”.

Inoltre, durante la puntata la Clerici ha voluto parlare anche delle difficoltà previste per prendere un bambino in adozione: “Io dico sempre che oltre l’affido bisognerebbe rendere più facili le adozioni…Non si possono aspettare dieci anni per adottare un bambino…E’ una vergogna…Bisogna sveltire le procedure…Bisogna fare qualcosa…”.