Carlo Conti, finalmente svela in diretta il suo obiettivo per Sanremo: altro che bravo conduttore | I segreti sono davvero tanti

Carlo Conti, dopo anni svela il suo segreto per questo festival di Sanremo 2025: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Uno dei conduttori che ha mostrato il suo talento, la sa professionalità e la sua voglia di far emergere dei talenti è proprio lui, Carlo Conti. Manca davvero poco al Festival di Sanremo 2025, dove lui sarà sia il conduttore che il direttore artistico, andando a sostituire l’operato di Amadeus che con il suo amico Fiorello ha portato una ventata di leggerezza al pubblico.

Il festival di Sanremo, infatti, è una delle manifestazioni canore tra le più importanti in assoluto ormai da circa 60 anni, quindi per Carlo Conti scegliere bene tra i co-conduttori che lo accompagneranno, i Big in gara e le canzoni annesse così come le cover è davvero incredibilmente una vera e propria ventata di successo e della sua voglia di emergere e di affrontare varie situazioni anche con l’aiuto della sua professionalità.

Nonostante tutto, dopo l’addio di Emis Killa, per via del fatto che fosse indagato, Carlo Conti si è detto dispiaciuto poiché il suo brano era davvero molto bello e pieno di significato. Inoltre, Carlo Conti è già a Sanremo per provae e lavorare al meglio al Festival che comincerà a meno di 2 settimane.

Andiamo a vedere qual è l’obiettivo del conduttore: ecco i dettagli e le curiosità annesse.

Carlo Conti, ecco cosa ha detto in diretta tv

Ospite e in collegamento di Domenica In, programma condotto da Mara Venier, Carlo Conti ha fatto sapere alla donna e al suo pubblico che le polemiche non lo toccano minimamente e che è interessato solo di fare un buon lavoro con i giusti brani che, a detta di lui, sono davvero tutti molto belli.

Infatti, ha confessato Carlo: “Ciò che mi preme di più è aver scelto delle belle canzoni che possano restano nel tempo. Se mi preoccupa qualcosa? Sinceramente no, è un luogo e un programma che conosco bene l’ho fatto per 3 anni dove mi sono divertito tantissimo e abbiamo fatto grandi scoperte. Da Mahmood, Irama e tanti altri”.

Conclusioni

Per Carlo questo è il festival non solo della musica ma anche delle amicizie, visto i co-conduttori scelti, ognuno con un legame che va celebrato e con una carriera pazzesca.

Infatti, vediamo: Nino Frassica, Cristiano Malgioglio, Alessia Marcuzzi, Alessandro Cattelan, Geppi Cucciari, Mahmood, Elettra Lamborghini, Antonella Clerici e Gerry Scotti.