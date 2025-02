Pane, fa davvero ingrassare come ci dicono? Ecco le valide alternative per sostituirlo

Pane, se vuoi sostituirlo con valide alternative ecco come devi fare: i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno degli alimenti che esiste da moltissimi anni, forse dal medioevo e che è sempre stato fonte di nutrienti e molto buona in qualunque situazione è proprio il pane. Il pane, è il simbolo globale del cibo e molte persone non potrebbero fare a meno di lui, del suo gusto e delle sue proprietà. Alcuni, però, sostengono che questo faccia ingrassare e vorrebbero sapere se ci sono delle valide alternative per sostituirlo: scopriamo tutto in questo articolo.

Per anni il pane è stato oggetto di cibo proprio per le carceri, in quanto i carcerati mangiavano pane e acqua. Le associazioni benefiche lo hanno definito il Pane Quotidiano, ossia un alimento di cui tutti ne hanno diritto. Il tema è interessante anche se vediamo nell’ultimo periodo un forte calo nell’uso di questi.

Il motivo potrebbe essere legato al fatto che il pane viene definito come uno degli alimenti che fa ingrassare più di altri, immesso nella categoria low carb. Ma la domanda vera è la seguente: il pane fa davvero ingrassare come crediamo?

Andiamo a scoprire la verità nel corso del prossimo paragrafo: i dettagli che ci lasciano senza parole.

Il pane fa davvero ingrassare? Ecco qual è la verità

La domanda qui sottoposta è davvero difficile da dare una risposta proprio perché i valori nutrizionali da pane a pane cambiano, in quanto ad esempio l pane confezionato può contenere strutto a differenza del pane integrale, arabo e così via. Basta guardare i valori nutrizionali e definire che quello integrale ci aiuta ad assorbire le proteine vegetali, che è un’ottima fonte di fibre, che è privo di colesterolo.

Il pane, inoltre, se consumato in forma e nelle porzioni più adeguate non può far ingrassare ed è al pari della pasta, quindi è costituito per più del 50% da carboidrati, ma deve essere consumata attraverso uno stile di vita sano ed equilibrato. Se non lo si fa, chiaramente, si trasformerà in grasso e quindi dobbiamo adottare le strategie di compensazione.

Ecco quando il pane ci fa ingrassare

Se nel nostro pasto abbiamo già mangiato riso o pasta, allora se aggiungiamo una maxi pagnotta integrale questa non avrà lo stesso peso nel nostro organismo.

E’ meglio però farsi sempre seguire da un nutrizionista che ci potrebbe guidare nel calcolo dei carboidrati. Se vuoi sostituirle puoi usare il pane proteico, craker di semi, gallette di riso, pankake salati, polenta e una fetta di patata dolce al forno.