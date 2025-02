Sanremo 2025, Giulia De Lellis pronta a stupire tutti: ecco cosa indosserà per la serata

Tutto pronto per Sanremo 2025, Giulia De Lellis ci sarà per supportare il suo fidanzato Tony Effe: ecco quale sarà il suo look

Una delle giovani donne che ha avuto un successo esplosivo proprio dovuto alla sua voglia di emergere, al suo caratterino bello e diretto nella trasmissione Uomini e Donne è proprio lei, Giulia De Lellis. Lì era solo una ragazzina sognatrice con la voglia di emergere e scoprire l’amore per il tronista Andrea Damante, poi divenuto suo fidanzato.

Da quei tempi, ormai lontani Giulia ricorda solo la bella esperienza, visto che con Damante con cui all’inizio sognava una famiglia, la rottura è stata abbastanza dolorosa in quanto lui per mesi e mese della loro storia l’ha tradita; da questa tradimento è persino nato un libro chiamato Le corna stanno bene su tutto ma io preferisco senza, lasciando tutti senza parole per il boom di vendite improvviso.

Dopo Damante, Giulia ha avuto diversi fidanzati come Andrea Iannone, Irama e l’attuale Tony Effe, di cui solo pochi mesi fa ha confermato la storia. Il cantante sarà uno tra i tantissimi Big del Festival di Sanremo voluto fortemente da Carlo Conti e Giulia sarà in prima fila per sostenere il suo fidanzato.

Tutti sono curiosi di sapere quale sarà il suo look: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda.

Giulia De Lellis, ecco il suo look per Sanremo

Ai microfoni di Fanpage.it, Giulia ha parlato degli errori di beauty che ha compiuti in questi anni, e di vari dettagli circa l serate del Festival dove sarà pronta a sostenere il suo fidanzato Tony Effe. La ragazza, inoltre, ricorda gli errori di beauty che eviterebbe affermando: “Io ho sempre osato poco, ho sempre avuto make up molto naturali. Sicuramente ricordo una fase con delle bande di eyeliner esagerate a tutte le ore del giorno e in ogni situazione”

Circa Sanremo, Giulia ha raccontato che ci sarà per supportare il suo ragazzo e ha confessato: “Per quanto riguarda l’abito probabilmente tutti si aspetterebbero da me un vestito lungo, cosa che probabilmente non farei, sia per la scalinata, dato che potrebbe essere pericoloso e scomodo, sia perché sono diversamente alta. E poi per stupire un po’ mi divertirei con degli abiti corti, particolari e un po’ originali”.

Il make up

Se lei pensa a Sanremo e al make up che sceglierebbe, Giulia è sempre molto precisa.

Nel dettaglio ha confessato: “Mi farei dei glam pazzeschi, sempre molto naturali, però d’impatto. Magari farei anche un make up con 1000 step, però impercettibili, che diano quell’effetto finale un po’ da Diva super curata, però allo stesso tempo che non mi stravolgono troppo. Rimarrei comunque fedele a me stessa. Però ovviamente, la parola chiave è una figa pazzesca”.