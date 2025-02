Caterina Balio, gelo in studio per una battuta infelice: tutti pietrificati dopo quello che ha detto

Caterina Balivo, gelo in studio dopo la battuta infelice in diretta televisiva: ecco di che si tratta, dettagli e curiosità

Una delle donne che hanno sempre fatto il loro lavoro in maniera impeccabile, toccando share mai visti prima è lei, Caterina Balivo. Nel corso della sua vita ha condotto diversi show fra cui Detto Fatto e Vieni da me che l’hanno portata all’apice del successo. Oggi, però, conduce La volta buona, show che due anni fa ha sostituito Oggi è un altro giorno; ultimamente, la donna ha gelato in diretta televisiva un ospite; andiamo a vedere cosa è successo.

Negli anni, vi sono alcuni personaggi famosi che hanno davvero molto potenziale che, grazie alla loro bellezza e alla loro professionalità escono fuori grazie ad alcuni programmi tv. Una di queste è proprio la Balivo che, giovanissima, si è approcciata al mondo dello spettacolo con il concorso di bellezza Miss Italia, per poi divenire una valletta del programma Scommettiamo che.. voluta fortemente da Fabrizio Frizzi.

Pian piano, la donna si è fatta strada dimostrando che talento, bellezza e professionalità alle volte possono andare di pari passo e ha condotto diversi show importanti tra cui queli citati precedentemente.

Oggi, è la conduttrice de La Volta Buona e proprio qui, in puntata, la donna si è lasciata andare ad una battuta poco felice: andiamo a vedere cosa è accaduto.

Caterina Balivo gela un ospite in diretta: ecco cosa è successo

Nella puntata andata in onda ieri 3 Febbraio, Caterina Balivo ha parlato con i suoi ospiti delle recenti rivelazioni tra Chiara Ferragni, Fedez e Fabrizio Corona circa i tradimenti che ormai sono sulla bocca di tutti; un ospite, ossia la Milani ha commentato affermando che è normale che tutti ne parlano perché sono stati sempre come coppia al centro dei riflettori.

La Balivo, però, non ci sta ha colto la palla al balzo per metterla in imbarazzo affermando: “Donatella anche tu sei stata al centro delle polemiche non molto tempo fa ad Ora o mai più…” proprio epr via dello scontro avvenuto con la Rettore molti anni fa. La Milani a quel punto ha esclamato “Oh Madonna” per via dell’imbarazzo.

Conclusioni

La conduttrice de La Volt Buona ha rivelato che la Milani è diventata famosa proprio per quello scontro con la Rettore qualche tempo fa: “Donatella Milani per me è diventata famosa per quella che ha avuto un acceso scontro con Donatella Rettore…”

L’ospite ha esclamato: “Lo ammetto…Dopo tanti anni non si parlava di me e poi se ne è parlato…Questo dispiace però…Io lo scontro non lo avrei voluto…Avrei voluto far parlare di me per altre cose…Donatella mi arrivava tardi alle prove…Lei arriva alle 7.30 di sera e alle 9 dovevamo entrare in diretta…E’ una cosa che non sopportavo…A quel punto sono sbottata…”-