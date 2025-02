Nuova truffa su Whatsapp, basta una sola risposta ed è fatta: fate molta attenzione o vi rubano tutto

Nuova truffa su WhatsApp che sta circolando sui nostri smartphone: fate molta attenzione, ecco di che si tratta

I tempi scorrono e la tecnologia avanza, è quello che ci ripetiamo tutti i giorni ormai da qualche anno a questa parte. Uno dei problemi di questa tecnologia è proprio quello delle truffe che sono sempre più sviluppate e che ci colgono di sorpresa. Una di quelle tra le più conosciute è proprio quella nuova su WhatsApp: andiamo a vedere come funzionano i nuovi raggiri e cosa vogliono fare i truffatori.

Nonostante la tecnologia avanza, non si è ancora riusciti a mettere in guardia gli italiani e la popolazione da alcune persone truffatrici che vogliono fregare i dati per poi lasciarci senza soldi o in situazioni davvero pericolose. Quello che succede alle volte è davvero gravissimo ed è per questo che dobbiamo tutelarci.

La tecnologia, nonostante avanza deve essere tutelata da alcune regole per cui già da anni la polizia di tato e quella Postale sta lavorando affinché non avvenga più o perlomeno si contenga, proprio come le truffe telefoniche agli anziani.

Andiamo a vedere la nuova truffa immessa sul mercato che sta preoccupando parecchio un po’ tutti sia giovani che adulti: ecco di cosa si tratta.

WhatsApp, la nuova truffa che preoccupa tutti: ecco di che si tratta

Numerosi utenti ci hanno segnalato di ricevere messaggi del tipo “Salve, posso parlarne un attimo?” che all’inizio può sembrare una richiesta innocua ma sicuramente da non sottovalutare in alcun tipo e modo. Questa attività, infatti prende il nome di money muling, ossia una persona che trasferisce il proprio denaro per conto di organizzazioni illecite proprio attraverso annunci ingannevoli, email o messaggi ricevuti via chat.

Questa fase è utile per creare un rapporto di fiducia con la vittima, che viene successivamente trascinata nella vera e propria frode, Inoltre, i truffatori cominciano a chiedere somme di denaro promettendo profitti maggiori, tuttavia i guadagni attesi non vengono mai erogati.

Come difendersi

Al momento non esiste una strategia per cercare di eliminare questo tipo di attività ma ci viene da consigliarne una molto semplice: quella di ignorare il messaggio, bloccare il numero e segnalare a WhatsApp per presunta frode.

Vi ricordiamo sempre nei nostri articoli di non condividere mai informazioni personali come dati o informazioni della banca, poiché vi esporrete a rischi molto importanti.