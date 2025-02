Affitto, la manutenzione è a carico del proprietario come abbiamo sempre creduto? Ecco la risposta dell’esperto

Affitto e manutenzione, sono sempre a carico del proprietario? Andiamo a vedere i dettagli nel corso del nostro articolo

In questo periodo storico, molti giovanissimi decidono di andare in affitto con il proprio ragazzo o da soli proprio per vivere l’esperienza e responsabilizzarsi. Nonostante il calo dei tassi di interesse per l’acquisto e le agevolazioni relative al mutuo green e agli under 36, c’è chi preferisce aspettare e provare le brezza del contratto di locazione.

Una delle domande che spesso ci viene posta dai nostri amici lettori è proprio quella riguardo la manutenzione dell’appartamento in cui ci troviamo in affitto.

La manutenzione può avvenire spesso e se avviene sono costi che si devono sostenere affinché il problema viene del tutto eliminato; proprio per questo, in molti si chiedono se queste spese le sostiene il proprietario di casa o chi si trova al suo interno.

Vi possiamo anticipare che l’obbligo di manutenzione dipende sempre da che riparazione si tratta e che costo abbia; ma andiamo a spiegare il tutto in maniera approfondita proprio nel prossimo paragrafo.

Affitto e manutenzione, questa a chi spetta? Ecco la verità

Come abbiamo già anticipato, la manutenzione un problema che può avvenire in qualsiasi momento e la domanda è sempre la stessa: chi deve pagare l’inquilino o il proprietario? Se si tratta di piccoli interventi come la cinghia delle serrande o del tubo di scarico del lavello quindi di costi minori, possono essere anche pagati dall’inquilino.

Se si tratta, invece, di una ristrutturazione profonda spetta al proprietario. Ma andiamo con ordine: la manutenzione si divide in ordinaria che spetta all’inquilino come aggiustare il pomello della porta, mentre straordinaria come la ristrutturazione spetta al proprietario poiché l’immobile è suo.

Conclusioni

Inoltre, se stai pensando di ristrutturare una casa in affitto devi sentire sempre il proprietario in quanto il suo permesso è sempre fondamentale. Ma solitamente se i stratta di grosse ristrutturazioni questi cadono sempre sul proprietario.

L’inquilino, in realtà puòl iniziare i lavori senza permesso del proprietario ma successivamente on potrà chiedere il rimborso. Se, invece, l’inquilino svolge lavori con il permesso del proprietario , allora il proprietario deve pagare al conduttore un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della spesa e il valore della cosa al tempo della riconsegna.