Emis Killa a pochi giorni dal ritiro di Sanremo fa una confessione: nessuno se lo aspettava

Emis Killa dopo il ritiro al Festival di Sanremo ha confessato quello che gli passa nella mente in questo momento: ecco di che si tratta

Uno dei cantanti che ha lasciato tutti senza parole per via della sua potenzialità e la sua voglia di fare è proprio lui, il rapper Emis Killa. Giovane, vero ma soprattutto umile, Emis Killa ha sempre portato le sue idee attraverso la sua musica tanto amata dai giovani e che con il tmpo avrebbe voluto avvicinarsi anche a chi è molto pi grande di lui,

Una delle occasioni per poter far questo era proprio il Festival di Sanremo 2025, dove era stato scelto proprio dal direttore artistico e conduttore Carlo Conti per il suo brano Demoni, ormai uscito qualche giorno fa a mezzanotte. Se vi state chiedendo come mai, pare che il cantante abbia deciso di ritirarsi dal Festival poco prima che quest’Ultimo cominciasse per via del fatto che sia indagato dalla Procura di Milano per via dell’inchiesta “Doppia curva” che coinvolge Milan e Inter.

Il giovane dopo i ritiro ha voluto chiaramente ringraziare Carlo Conti per averlo scelto tanto da affermare: “Dopo 15 anni di carriera ero felice di affrontare il mio primo Sanremo. Ringrazio Carlo Conti per avermi voluto ma preferisco fare un passo indietro e non partecipare”.

E, ancora: “Confido che tutto si risolverà al più presto, per il meglio, e spero di poter affrontare in futuro un Festival in cui ad essere centrale sia la musica, poter portare la mia canzone, parlare solo di quella e divertirmi, come avrebbe dovuto essere quest’anno e come è giusto che sia per tutti gli Artisti che decidono di mettersi in gioco e partecipare alla gara”.

Emis Killa, le parole dopo il suo ritiro dal Festival

Intervistato dal programma Lo stato delle ose condotto da Massimo Giletti, Emis Killa dopo il ritiro a Sanremo ha affermato il suo pensiero e alla domanda “E’ dispiaciuto?” riguardo chiaramente la kermease canora, il cantante ha risposto positivamente.

Nel dettaglio ha confessato: “Chiaramente avrei preferito andare a Sanremo. Quelle frequentazioni non mi hanno danneggiato, con quelle persone c’era solo amicizia. Sono solo indagato, l’indagine non mi nuoce”.

Altre considerazioni del rapper

Circa il fatto che egli era presente durante le colluttazioni allo stadio, il cantante ha spiegato che era presente ma non ne ha fatto parte.

Nel dettaglio ha concluso: “Io ero presente, ma non faccio parte, sono diversi metri indietro. Quindi la pericolosità dove sta? Non ho mai mollato manco uno schiaffo allo stadio, questo è tutto quello che posso dire”.