Se sei un insegnante, lo stipendio questo mese arriva prima: gli importi sono fenomenali

stipendio per gli insegnanti anticipato- credit pixabay- pianoinclinato.it

Se sei un’insegnante ti diamo una bellissima notizia ossia che gli stipendi questo mese arrivano prima: ecco come mai

Molte delle nostre lettrici e lettori sono sempre ben informati su tutto quello che concerne la pubblica amministrazione ma vorrebbero saperne sempre di più circa il pagamento degli stipendi di alcune categorie di lavoratori; questa volta, abbiamo deciso di approfondire la questione proprio sulla categoria degli insegnanti che questo mese di Febbraio godranno di una splendida notizia: quella di avere lo stipendio anticipato. Andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

Nel corso della nostra vita, abbiamo sempre sentito parlare dell’impegno e della dedizione che alcuni insegnanti mettono per la crescita e l’importanza dell’educazione dei nostri figli. E’ chiaro che, come si dice sempre, metà del lavoro va svolto in casa, ma a quanto pare la scuola e gli insegnanti fanno una buona percentuale sull’educazione e il rispetto dell’altro.

In questo mese di Febbraio, infatti, per quanto riguarda i cedolini Noipa, pare che ci siano delle importanti novità proprio per i docenti, nche se bisognerebbe fare la distinzione tra quelli di ruolo, quelli determinati e quelli saltuari.

Andiamo a vedere insieme come funziona questo pagamento anticipato: ecco i dettagli e le curiosità proprio nel paragrafo successivo.

Cedolino Noipa e il pagamento anticipato: ecco come funziona

Non tutti lo sanno ma il cedolino Noipa sarà ben visibile sulla piattaforma ministeriale già da questo mese di Febbraio e avrà anche un aumento consistente per la categoria degli insegnanti. Come abbiamo ben citato, questa dipende proprio da quale ruolo ricopre. Infatti, se si tratta dei supplenti brevi e saltuari, questi dovranno attendere l’emissione speciale.

Il pagamento degli insegnanti avverrà proprio venerdì 21 febbraio e non il 23 come dovrebbe sempre accadere dal momento perché questa data è domenica. Per i supplenti, invece, il pagamento dovrebbe cadere il 18. I supplenti brevi, invece, i dovrebbero ricevere il pagamento dello stipendio il 27 o il 28 del mese. Il conguaglio, invece, potrebbe essere a credito determinando quindi una maggiorazione dell’importo, o a debito con la relativa riduzione.

Conclusioni

Gli insegnanti per accdervi al cedolino NoiPa devono andare sul sito e accdervi tramite lo SPID.

Una volta entrati nel portale devono cliccare I miei documenti per controllare l’ultimo cedolino disponibile e alla voce “Mostra importi” in alto vedere l’importo netto mensile.