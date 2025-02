Borraccia dell’acqua, sai ogni quanto devi lavarla? Fai attenzione, rischi davvero grosso

Borraccia dell’acqua, sei davvero curioso di sapere ogni quanto va lavata? Ecco i dettagli e le curiosità svelate dall’esperto

Molti di noi prima di andare a lavoro si riempiono la loro solita borraccia dell’acqua e con quella si idratano per tutta la giornata, anche quando sono in palestra o in giro per affari. Solitamente si ritiene che la borracci dell’acqua sia abbastanza comoda e che sostituisse in maniera sana la classica bottiglietta dell’acqua.

Tra i vantaggi che nessuno ha mai considerato proprio circa la borraccia dell’acqua è proprio il fatto di far rimanere fresca l’acqua per tutta la giornata, soprattutto quando le temperature cominciano a salire. Questo deriva dal fatto che da qualche anno a questa parte , si sta lottando contro la plastica monouso e proprio in questa categoria che è finita la classica bottiglietta dell’acqua.

In molti dei nostri cari lettori, hanno sostenuto che usare la borraccia è davvero molto comodo ma ci fanno una domanda davvero molto specifica riguardo la sua pulizia; ogni quando la borraccia dell’acqua andrebbe lavata?

A rispondere a questa famosa domanda ormai super richiesta ci ha pensato proprio il dottor Jason Singh ha deciso di dirimere la questione una volta per tutti, quali sono i rischi di chi NON lava mai la sua borraccia dell’acqua.

Borraccia dell’acqua, ogni quanto va lavata e perché

Non bisogna affatto sottovalutare il fatto che bisognerebbe lavare la borraccia dell’acqua solo una volta ogni tanto poiché a detta del dottor Singh è una procedura che andrebbe fatta con costanza ma soprattutto da non sottovalutare. In un video pubblicato proprio sul social Ti Tok, il dottore ha fatto sapere che ci sono persone che non hanno mai lavato la borraccia dell’acqua da quando l’hanno acquistata o che magari si limita solo ad una semplice sciacquata per poi riempirla nuovamente.

Nello specifio, però, il dottore sottolinea: “Ed ecco quello che dovreste sapere: ogni volta che bevete un sorso, non state ingoiando soltanto dell’acqua, ma state creando uno scambio tra il microbioma della bocca, pieno di batteri e altri organismi, e l’ecosistema della bottiglia”.

Cosa ha scoperto la ricerca

La ricerca a riguardo ha scoperto che la maggior parte dei microrganismi forma un “biofilm” forma una superficie di batteri proprio su quelle come la borraccia dell’acqua.

A seconda del tipo di batterio che si forma, quest’ultimi potrebbero essere anche dannosi: “Ecco perché si consiglia di lavare la borraccia con il sapone ogni due giorni. Si usa sapone, acqua calda e uno scovolino per “rompere” i biofilm”.