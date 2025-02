Cristiano Malgioglio, le confessioni piccanti prima del Festival: ecco con chi andrebbe a letto

Cristiano Malgioglio prossimo co-conduttore ha fatto una rivelazione piccante a pochi giorni dal Festival: ecco i dettagli

Uno degli artisti che si è sempre fatto riconoscere per la sua umiltà, la sua professionalità e il suo essere così ironico ma allo stesso tempo speciale è proprio lui, Cristiano Malgioglio. In molti ricordano anche i suoi super look pazzeschi che ha adottato in varie trasmissioni televisive e, in particolare, proprio a Tale e quale show, programma condotto dal buon Carlo Conti. Ultimamente, ha fatto una confessione piccante che ha lasciato tutti di stucco: ecco di che si tratta.

Negli anni, Cristiano Malgioglio è riuscito a farsi apprezzare non solo per la sua musica e per i brani scritti per i più grandi artisti itlaiani ma anche per la sua ironia fuori dal comune. Ricordiamo che Malgioglio è un grandissimo paroliere e ha scritto brani per Mina come Ancora, Ancora, Ancora e L’importante è finire, ma anche per altri artisti di calibro.

Quest’anno sarà presente al festival di Sanremo proprio al fianco di Carlo Conti, con cui condivide Tale e quale show, nel ruolo di co-conduttore. Sappiamo che Cristiano ci farà sorridere molto perché la sua ironia, simpatia e profonda umiltà ormai è parte del suo stile unico e inimitabile.

Ultimamente, il paroliere avrebbe fatto una confessione davvero sconvolgente: andiamo a vedere di che si tratta.

Cristiano Malgioglio, la confessione piccante che lascia tutti senza fiato

Il settimanale F ha avuto modo di parlare con Cristiano Malgioglio pronto ad affronatre questa avventura fantastica del Festival di Sanremo. Avrà modo di condividere la sua esperienza da co-conduttore insieme a Bianca Balti e Nino Frassica e per lui non ci sono dubbi per l’emozione che proverà a scendere da quelle famosissime scale.

Anche Malgioglio ha partecipato a Sanremo e ricorda tutto ma soprattutto la fame: “Una fame pazzesca! Tanto che dopo le foto di rito con Iva e il trofeo, sono scappato in pizzeria piantando in asso tutti. Pizza e birra, di più non mi potevo permettere: avevo poche lire e i miei non mi aiutavano perché non volevano che facessi questo mestiere. Fra un boccone e l’altro pensavo a loro, a mia madre in particolare, e a quel mantra che mi ripeteva sempre: «Non diventerai mai Gianni Morandi..”.

Cristiano Malgioglio e la rivelazione piccante

Sempre nell’intervista rilasciata al settimanale F l’uomo rivela ce farebbe davvero di tutto per Jennifer Lopez.

Confessa, inoltre, che ci andrebbe anche a letto: “l’unica per cui potrebbe accadere è Jennifer Lopez, così magica, sensuale, erotica: mi stuzzica. L’anno in cui venne a Sanremo le feci recapitare in albergo mille rose bianche. Per ringraziarmi, mi disegnò una rosa con le sue iniziali, J.Lo. Una rosa che è diventata un tatuaggio su una gamba e una natica, mentre sulla schiena ho tatuato la sua faccia. J.Lo non lo sa, ma è l’unica donna con cui vado a letto”.