Se sei a dieta, quale acqua devi scegliere tra frizzante o naturale? Questa è la vera risposta degli esperti

Se sei a dieta e vuoi perdere peso ecco qual è l’acqua giusta che ti aiuta in questo tuo obiettivo: lo rivelano gli esperti

Nella nuova società moderna si ricerca sempre di mantenere la propria forma fisica e di essere perfetti proprio per stare bene con se stessi con il mondo ma soprattutto una delle caratteristiche della perdita di peso è la giusta idratazione. Ma quando si è a dieta sorge sempre una domanda che da anni divide parecchio il mondo del web: è giusta bere acqua naturale o frizzante?

La risposta non è di certo scontata e ognuno di noi pensa la sua; solitamente, abbiamo sempre sentito parlare che il nostro corpo così come il nostro organismo deve avere la giusta idratazione che, ovviamente è soggettiva, ma si può quantificare in un valore che si aggira tra gli 1,5 ml e i 2 litri al giorno. E’ chiaro che bisogna considerare se si è donne o uomini e una serie di altri valori.

Se siamo solitamente a dieta, bere acqua è importante anche perché ci fornisce un senso di sazietà , diluisce i succhi gastrici, favorisce una digestione degli alimenti più efficienti. Si è sempre consigliato di bere un bicchiere di acqua prima di ogni pasto proprio per tutti questi motivi appena elencati.

La domanda a cui molti aspettano una risposta valida è proprio la seguente: per dimagrire devo bere acqua liscia o frizzante?

Bere acqua liscia o frizzante per perdere peso? La risposta dell’esperto

Se la tua domanda, come quella di altri mille spettatori del mondo del web è quella di voler sapere se è possibile bere acqua naturale o frizzante per la perdita del peso, c’è chi a sostegno della tesiuna ricerca centro dialisi Tesseikai Neurosurgery Hospital, in Giappone, sottolinea come le bollicine di gas e quindi l’acqua frizzante potrebbero aiutare alla perdita di peso.

Akira Takahashi, dottore del centro dialisi giapponese però fa una precisione: “la bevanda gassata non è una soluzione autonoma per la perdita di peso”.

Conclusioni

Tra le altre curiosità che possiamo dirvi, sicuramente non dimenticatevi che oltre l’acqua dovete mangiare cibi meno processati possibili e zuccherati e non bere le bavande gassate.

Inoltre, sempre sulla questione acqua, sempre il ricercatore precisa: “una buona abitudine da accostare ad una dieta equilibrata e ad una regolare attività fisica”.