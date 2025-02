Stufa a pellet, le ceneri non si buttano: basta metterle in giardino e vedi cosa succede

Hai mai sentito parlare delle ceneri della tua stufa a pellet? Le hai sempre buttate? Sbagliato, ecco cosa puoi farci

Molti dei nostri carissimi lettori hanno sempre il desiderio, soprattutto in inverno di avere la propria casa sempre molto calda e di riscaldarla con le classiche stufe a pellet. Questo sono molto usate proprio perché garantiscono non solo il calore ma anche una piccola forma di risparmio sulla bolletta. Non tutti lo sanno che le ceneri di queste stufette possono essere conservate: andiamo a vedere che uso si potrebbe fare.

Le stufe a pellet sono molto usate tra i lettori anche se quest’ultimi non sanno cosa farsene delle ceneri e, la maggior parte delle volte, le buttano senza sapere di fare un errore madornale. Se sei un amante del giardinaggio, sappiamo che nessuno te lo ha mai rivelato ma le ceneri delle stufe a pellet possono essere un valido alleato per la tua vita e per le tue amiche piante.

Proprio queste ceneri di pellet, infatti, nascondono incredibili proprietà e possono essere utilizzate seguendo dei piccoli e semplici accorgimenti. Anziché gettarle nella spazzatura, da ora in poi utilizzale in maniera sostenibile sempre nel rispetto dell’ambiente, sostituendole persino ad altri prodotti chimici che costano molto sul mercato ma non aiutano come proprio la cenere di cui vi stiamo per parlare.

Nel prossimo paragrafo andremo ad approfondire questa questione non lasciando nulla al caso: siete pronti?

Ceneri della stufa a pellet: ecco come puoi utilizzarle

Come abbiamo già detto, le stufe a pellet rilasciano della cenere che puoi usare proprio nel settor giardinaggio, in quanto avrebbe diverse proprietà benefiche da non sottovalutare. Infatti, rappresentano una fonte preziosa di minerali, tra cui fosforo, potassio, magnesio, calcio e silice. Questi elementi, inoltre, contribuiscono a fertilizzare il terreno, offrendo un concime naturale e gratuito proprio per le piante che avete nella vostra casa.

Dopo che le ceneri vengono sparpagliate nel terreno, si infiltrano nel suolo grazie alle piogge, senza richiedere alcun intervento aggiuntivo. Infatti, le ceneri potreste posizionare le ceneri sulla base dei roseti e, potreste vedere come quest’ultime intensificano i vostri fiori.

Conclusioni

Dobbiamo pero dirvi che non tutte le ceneri sono adatte a questo tipo di passaggio, mi raccomando ad evitare legno verniciato, mobili vecchi, pallet colorati o pellet con leganti chimici, poiché questi potrebbero inquinare il suolo.

Se, invece, usate legna da cassette o pallet rimuovete eventuali chiodi. Il periodo migliore per usarle è proprio alla fine dell’inverno.