Test della personalità: dimmi il caffé che bevi e ti dirò cosa nascondi nel tuo inconscio

Test della personalità, scopri subito che caffè sei e ti dirò cosa nascondi nel tuo profondo: ecco i dettagli della vicenda

Molto spesso i nostri lettori sono sempre più interessati a momenti di gloria, dove lasciano andare i problemi personali, lo stress lavorativo e quello quotidiano per concentrarsi anche solo 5 minuti in alcuni test della personalità che si rivelano davvero interessanti. I nostri test sono sempre più richiesti ed è proprio per questo che abbiamo deciso di farti privare uno che riguarda la personalità.

Bisogna sicuramente dirti prima di iniziare a raccontarvi qualcosa in più sul nostro test, che quest’ultimi non sono scientifici ma mirano solo ad intrattenere il lettore, ma anche migliorare dal punto di vista critico e dal punto di vista di miglioria psicologica e psicofisica.

Il nostro test di oggi verte proprio su una delle bevande tra le più richieste del momento: si tratta proprio del caffè. Se sei un vero appassionato di caffè, allora per te il nostro test sarà davvero una passeggiata .

Sei pronto per metterti in gioco? Siamo sicuri che sarai davvero felice di farlo.

Test della personalità: dimmi che caffè bevi e ti dirò chi sei

Nel corso della nostra vita siamo sempre stati abituati a bere il caffè in diversi momenti della giornata, tra tutti questi uno è proprio appena svegli al mattino. Il nostro test verte proprio su quale caffè preferisci e ti diremo cosa nascondi da anni a tutti i tuoi amici e persino a te stesso. Per questo test ti serve solo la capacità di osservazione ma soprattutto meno di 5 secondi. Se sei pronto diamo al via al nostro test: 3….2….1….. via.

Hai sicuramente la possibilità di scegliere tra vari gusti di caffè, e attraverso la psicologa che ha fatto già un sondaggio possiamo dirvi di più a riguardo. La scelta ricade tra caffè nero, caffè espresso e caffe dek. Hai solo 3 secondi per pensarci e poi ti riveliamo cosa nascondi nel tuo profondo: sei pronto a saperlo?

Soluzione al test

Se nel tuo test hai scelto il caffè nero allora questo dimostra che sei una persona diretta, schietta e lineare. Non ti piace girare intorno e vai dritta al punto. Il difetto però che hai è sicuramente di essere una persona molto scontrosa.

Se, invece, hai scelto il caffè espresso, allora si può dire di te che sei una persona aperta e generosa, ami migliorare sempre ma sei anche un po’ insicura. In ultimo, se hai scelto invece il dek allora sei un tipo perfezionista e alle volte persino ossessivo. Ti riconosci in queste nostre descrizioni?