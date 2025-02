Antonella Clerici, la trasmissione la esaspera: ecco qual è il motivo

Antonella Clerici, proprio durante la trasmissione non regge più e si infuria: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici che da anni è sempre la stessa e rivela la verità a tutto il suo pubblico attraverso ricette e piatti culinari è lei, Antonella Clerici. La donna è una vera professionista del settore e in molti la soprannominano la Regina del Mezzogiorno proprio per i suoi programmi di successo come E’ sempre mezzogiorno e La Prova del cuoco.

Giovanissima, si avvicina al mondo dello spettacolo e comincia proprio con i programmi come Dribbling al fianco di Gianfranco De Laurentis, per poi continuare con due varietà come Circo Bianco e Semaforo Giallo fino a La Domenica Sportiva.

Negli anni 2000, invece, arriva la svolta con il programma La prova del cuoco, format presentato a Mediaset e rifiutato ma accettato da Rai. In poco tempo lo stesso programma è divenuto un vero e proprio successo indiscutibile durato ben 13 anni.

Dopo la nascita della figlia Maelle, il programma subisce uno stop e si passa a E’ sempre mezzogiorno, l’attuale che ha davvero un grande potenziale e un ottimo share. Ultimamente, la conduttrice si è lasciata andare ad una confessione proprio in diretta che ha lasciato il pubblico senza parole.

Antonella Clerici e la confessione in diretta televisiva

Nel programma di Antonella Clerici, E’ Sempre Mezzogiorno non c’e un giorno che questa non subisce degli imprevisti tanto che proprio nella giornata di martedì la donna si è lamentata proprio con i presenti in studio che anche questa volta sono riusciti a farla indispettire.

Nel corso della puntata ha dichiarato: “Guarda povera Raffaella, che è costretta a tenere a bada tutti in questo studio…Una cosa assurda…Sono tutti indisciplinati…Specialmente la Cristina”. La donna si è anche mostrata molto indispettita dal comportamento di quest’ultima affermando anche nei confronti di Alfio: “Tu sei il peggio di tutti…”. Quest’ultimo ha controbattuto affermando: “Io non posso fare niente…Ho le braccia corte…”.

L’accorato appello

Finito questo teatrino simpatico, Antonella Clerici si è fatta seria e ha voluto fare un appello per l’agenzia dell’ONU per quanto riguarda i rifugiati.

Ha confessato: “E’ bello colorare il futuro dei bambini rifugiati…Garantiamo loro il diritto allo studio e diamo la speranza…Grazie per quello che farete…”