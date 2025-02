Heather Parisi attacca proprio lui: caos a La volta buona | Ecco cosa è successo

Heather Parisi attacca in pubblico proprio lui e nessuno se lo aspettava: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Una delle donne che ha lasciato tutti senza parole per la sua bellezza, per il suo talento e per il suo famosissimo completo colorato di cui tutti sono innamorati follemente: stiamo parlando della ballerina Heather Parisi. In molti ricorderanno la tuta di Cicale e il famoso brano Disco Bambina con cui ha esordito dinnanzi al pubblico italiano. Negli anni, ha diviso il pubblico e ultimamente ha fatto parlare di se per via di un attacco in pubblico proprio a lui: ecco di chi si tratta.

Negli anni Heather Parisi è riuscita ad entrare nelle case di moltissimi spettatori proprio per la sua bellezza, per la sua vivacità e per la sua voglia di emergere rispetto agli altri. Scoperta da Pippo Baudo, la donna ricorda un aneddoto particolare ossia il suo provino dove ha ballato sulle poltrone dei dirigenti Rai dell’epoca.

Nonostante tutto, si è sempre parlato della sua rivalità come Lorella Cuccarini che non sappiamo se è confermata o meno; le due, qualche anno fa hanno fatto una trasmissione chiamata Nemica Amatissima che riscosse un gran successo.

Ospite in collegamento de La volta Buona, Heather Parisi ha lasciato senza parole tutti con un attacco mediatico: ecco cosa ha detto.

Proprio nella trasmissione La volta Buona, Caterina Balivo ha annunciato di aver ricevuto un video da parte di Heather Parisi dove ha risposto per le rime a chi l’h criticata nei precedenti giorni. Ha affermato: “Vogliamo parlare del mio caratterino? Parliamone…Se fossi stata simpatica mi avrebbero chiamata la gentile signora del the, e invece no…Io sono quella che accende i riflettori…Lo dico senza spocchia…”.

Inoltre, la donna ha replicato anche nei confronti del giurato Guillermo Mariotto, del programma Ballando cone le stelle: “Lui era l’ultimo della fila, mentre io ero la seconda…Tra noi c’era la stessa distanza che c’è tra Mike Bongiorno e un ‘Ma chi sei?”.

Le parole al veleno di Heather Parisi

Inoltre, la donna non si è limitata solo ad attaccare il giudice ma anche Giancarlo Magalli che ha affermato che lavorare con lei non è stato affatto semplice.

A riguardo ha confessato: “Sono d’accordo con lui…”. Inoltre ha voluto aggiungere qualcosa su Fantastico 7 : “Non sono stata io a decidere di non fare Fantastico 7…”.