Capelli grigi, adesso c’è un modo per prevenirli: parlano gli esperti | Ecco cosa devi fare

Se non sai come fare a nascondere i tuoi capelli grigi, allora questo è il metodo degli esperti: ecco cosa dicono a riguardo

Uno dei problemi che moltissimi dei nostri lettori ma soprattutto lettrici riscontano nelle loro giornate è proprio il fatto di notare che tra la loro chioma spunta sempre un capello grigio che tende sempre di più ad aumentare. Come fare a contrastare questo tipo di problema che ormai ci accompagna da qualche anno? Finalmente la risposta che ti aspettavi con l’aiuto di alcuni esperti.

Nel corso della nostra vita, ci è sempre capitato di notare qualche capello grigio fra la nostra chioma folta e magari scura, poiché soprattutto se si hanno capelli marroni o neri, questa si tende a vedere immediatamente ed è un problema contrastarla.

E’ chiaro che, stando nel 2025, l’anno dei progressi tecnologici, sul mercato esistono tantissimi prodotti che possono coprire i capelli grigi, ad esempio con l’aiuto di un esperto come un parrucchiere o con i prodotti immessi sul mercato.

Ma qui, nel prossimo paragrafo, parleremo anche della ricerca e di uno studio fatto proprio da alcuni esperti: andiamo a vedere di che si tratta.

Capelli grigi, addio per sempre: ecco cosa dicono gli esperti

I capelli grigi sono un fenomeno sempre più diffuso soprattutto per via dell’invecchiamento che, però, potrebbe essere influenzato da molteplici fattori, tra cui genetica e stress. Proprio perché i capelli sono da sempre influenzati dalla quantità e combinazione di melanina, con l’avanzare dell’età questa potrebbe diventare facilmente grigia. Solitamente accade per le donne dai 34 ai 40 e per gli uomini 30 ai 35, non si nasconde che potrebbe avvenire anche prima.

I ricercatori hanno scoperto che un antiossidante chiamato luteolina, presente in molte verdure comuni, tra cui sedano, broccoli, carote, cipolle e peperoni, sarebbe in grado di contrastare questo tipo di problema. Questo metodo non è ancora testato sugli umani ma solo sui topi, ma nessuno nasconde che potrebbe essere valido anche sulle persone.

Lo studio

I ricercatori hanno somministrato ai topi questi 3 antiossidanti, luteolina, esperetina e diosmetina. Il risultato a detta loro è stato davvero sorprendente.

Nel dettaglio, infatti ci spiegano: “Ci aspettavamo che tutti e tre gli antiossidanti potessero avere effetti anti-ingrigimento, ma solo la luteolina, e non l’esperetina o la diosmetina, ha dimostrato effetti significativi. È interessante notare che la luteolina ha avuto effetti limitati sui cicli dei capelli, il che indica che il suo impatto principale riguarda la pigmentazione piuttosto che la crescita o la caduta dei capelli . Questa azione mirata rende la luteolina un candidato particolarmente interessante per combattere l’ingrigimento dei capelli dovuto all’età”.