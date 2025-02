Sabrina Salerno, da icona a sexy al dramma che l’ha cambiata: “Ho avuto paura”

Sabrina Salerno da super sexy al dramma che l’ha cambiata per sempre: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che hanno cambiato il mondo dello spettacolo e della musica italiana soprattutto negli anni Ottanta è proprio la splendida Sabrina Salerno. Dalle forme prorompenti e dal talento inaudita, Sabrina è riuscita a scalare le classifiche mondiali con i suoi brani che ancora oggi vengono ascoltati dalle nuove generazioni. Purtroppo, però, la donna ha dovuto affrontare dei cambiamenti: ecco cosa le è successo.

Il suo successo deriva dal fatto che ha sempre creduto nel suo talento e nella sua musica, tanto che stata notata da Claudio Cecchetto divenendo un simbolo in Italia e in tutto il mondo con i suoi album Sabrina, Super Sabrina e Over The Pop e ai singoli Sexy Girl e Boys (Summertime Love). In poco tempo, infatti, i suoi dischi sono arrivati a circa 20 milioni venduti.

La donna, nonostante le gioie regalate dalla musica e da chi ha sempre creduto in lei come i suoi fan, ha dovuto affrontare anche un momento doloroso proprio con suo padre che non l’ha voluta mai riconoscere come figlia. In una intervista rivelò: “Per lui sono sempre stato un incidente. Il 15 maggio del 2019 l’ho chiamato per ricostruire il rapporto con lui. Lui all’inizio non voleva, poi questa cosa è passata e siamo riusciti un minimo a riavvicinarci. Peccato che a luglio dello stesso anno è morto e non è stato possibile fare altro e ricucire al meglio il nostro rapporto”.

Oggi, intervistata a Verissimo ha fatto un’altra confessione circa la sua situazione: andiamo a vedere cosa ha detto.

Sabrina Salerno, il dramma che l’ha cambiata per sempre

Nonostante la bellezza e il talento che l’hanno sempre accompagnata nei momenti più belli della sua vita, Sabrina Salerno ha dovuto affrontare una nuova battaglia, ossia la scoperta di un tumore che piano piano sta cercando di sconfiggere. Intervistata dalla bella Silvia Toffanin, padrona di casa di Verissimo, la cantante si è lasciata andate ad una confessione che ha toccato il cuore di molti fan.

Infatti, quest’ultima ha detto: “Quando me l’hanno detto pensavo che mi sarei svegliata da quest’incubo. Ho avuto tanta paura, che ti accompagna. Percorso molto difficile. Non voglio più sprecare il mio tempo. La mia voglia di vita si è amplificata”.

Sabrina Salerno, periodo complicato

Nonostante tutto e la sua battaglia il 2024 è stato un anno di battaglie: “il 2024 è partito in maniera faticosa. Al primo balletto in questo programma in Spagna mi sono rotta i legamenti della gamba destra. Sono voluta rimanere, ho fatto altre puntate, mi sono inflitta una tortura giornaliera con bendaggi ecc. sono andata contro il mio fisico. Ma per ego volevo dimostrare che ce l’avrei fatta. Invece bisogna fermarsi e fare le cose che ti fanno stare bene”.

Proprio una sua amica, Cristina, sempre nel programma ha raccontato della forza di volontà di Sabrina e che proprio lei le è sempre rimasta accanto.