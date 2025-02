Sanremo 2025, colpo basso per Francesca Michelin: ecco come sta oggi

A pochissimi giorni dall’inizio del Festival, colpo basso per Francesca Michelin: ecco come sta e cosa è successo

Ormai manca davvero pochissimo al Festival di Sanremo 2025, che comincerà l’11 Febbraio e sarà davvero un nuovo spettacolo a cui il pubblico è parecchio affezionato e che punta sempre ad intrattenere lo spettatore regalando nuove hit che lo accompagneranno sino all’estate. Purtroppo, però, accadono cose inaspettate e imprevedibili: andiamo a vedere cosa è successo alla cantante Francesca Michelin.

Oggigiorno, trovare una manifestazione così importante che punta sull’intrattenimento e sul fatto che si debbano avvicinare i giovani ala musica e ad un genere di kermesse canora che per ani è stata associata ad un pubblico “adulto” non è da tutti. Grazie ad Amadeus e a Fiorello e oggi a Carlo Conti, siamo sicuri che questa manifestazione sarà davvero incredibile e ci sorprenderà.

Tra i Big diversi cantanti di successo e altri ancora poco conosciuti al pubblico, pronti a riscattarsi come meglio credono. Una delle vantanti che sappiamo essere meravigliosamente perfetta anche con la sua voce è proprio lei, Francesca Michelin.

Purtroppo, la ragazza ha subito un incidente che ha fatto preoccupare proprio tutti: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Francesca Michelin, cosa è successo alla giovane cantante

A pochi giorni dall’inizio della kermesse canora, Francesca Michelin ha dovuto subire un incidente che ha preoccupato moltissimo tutti i suoi fan; la giovane ha lanciato un messaggio sui social, raccontando ai fa cosa è successo e mostrando un piede con il tutore.

La giovane, infatti, pare che sia caduta e si sia fatta abbastanza male per poi indossare un tutore: “Non c’è nessun grado di separazione tra me e le scale dell’Ariston: sono caduta anche stavolta. Sanremo, non smetti mai di regalarmi emozioni”. Le scale di Sanremo hanno colpito ancora: pare che la cantante è caduta e si è fatta male anche se l’ironia non manca anche nelle sue parole che vi abbiamo accennato.

Festival di Sanremo, tutto pronto

Ormai manca solo un giorno e sembra essere tutto pronto, Carlo Conti fa dietrofront per i monologhi e preferisce solo alcuni momenti di riflessione che accompagnano lo spettacolo.

Inoltre, verrà accompagnato da co-conduttori davvero incredibili come Antonella Clerici, Gerry Scotti, Cristiano Malgioglio, Mahmood, Nino Frassica, Geppi Cucciari, Miriam Leone, Bianca Balti, Elettra Lamborghini, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.