Cristiano Malgioglio, dal Festival alla sua più grande paura: “Cabio canale”

Cristiano Malgioglio, manca poco al suo esordio come co-conduttore ma ha rivelato la sua più grande paura: ecco qual è

Uno dei personaggi iconici della nostra musica italiana e dello spettacolo in generale è proprio lui, il grandissimo Cristiano Malgioglio. Uomo talentuoso, il paroliere che ha cambiato la musica, visto i meravigliosi testi scritti per tantissimi autori tar cui due fra i tanti successi della cantante Mina. Cristiano sarà presente al Festival come co-co-conduttore insieme a Nino Frassica e Bianca Balti e siamo sicuri ci regalerà splendide sorprese.

Nonostante tutto, Cristiano è un uomo davvero ironico, che prende la vita come viene e allo stesso tempo un grande artista , paroliere e cantante fuori dal comune. Ricordiamo che ha scritto i testi per Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva e Mónica Naranjo. Tra i testi più importanti sulla scena musicale vi sono Ancora Ancora e l’importante è finire cantanti proprio da Mina.

La musica è sempre stata la sua vita, sin da quando era bambino e, in molti hanno conosciuto la sua simpatia proprio al Grande Fratello Vip da concorrente e anche da giudice del programma Tale e quale show. Insomma, Cristiano non ha rivali sia co e personaggio sia come artista.

Presente alla serata di mercoledì del Festival di Sanremo, l’uomo ha fatto una rivelazione davvero sorprendente.

Cristiano Malgioglio, dai successi alla sua paura più grande

Per Cristiano il Festival di Sanremo è molto importante, soprattutto celebrarlo per la prima volta da co-conduttore e non da paroliere al fianco di Carlo Conti che lo ha voluto fortemente, Bianca Balti e Nino Frassica. Proprio sulla manifestazione ha annunciato che non dirà cosa farà ma vuole essere libero perché se lo fanno esce il vero Malgioglio.

Inoltre, circa la serata ha confessato: “Tutti mi chiedono come mi vestirò, io so che avrò qualcosa di sconvolgente. Essendoci la Balti sarà una sfida tra primedonne: da una parte una modella e dall’altra una ragazza, che sono io”.

La paura per Malgioglio

Nonostante manca poco a mercoledì e alla sorpresa che ci riserverà Malgioglio, quest’ultimo ha rivelato qual è la paura più grande; si tratta proprio dell’imitazione di Max Giusti.

Circa questo dettaglio, il paroliere ha confessato: “Mi divertono molto, già dai tempi di Massimo Lopez. E poi adoro quelle di Savino e Max Giusti. Max esagera molto, ogni volta che lo vedo cambio canale, perché mi spavento: ma sono davvero così? Se fossi così non farei più televisione: sembro io che imito lui. Mi fa paura”.