Sanremo 2025, la considerazione di Gerry Scotti durante la conferenza stampa: ecco cosa ha detto

Sanremo 2025, durante la conferenza stampa Gerry Scotti fa una considerazione che supera le aspettative: ecco cosa ha detto

La prima serata del Festival di Sanremo è sempre più vicina, in quanto comincia proprio oggi alle 21.00 su Rai 1. A tenere compagnia agli spettatori, dopo 4 anni di conduzione di Amadeus e Fiorello, ci penserà Carlo Conti. Per la prima serata ad affiancarlo ci sarà proprio Antonella Clerici e Gerry Scotti. Proprio quest’ultimo, durante la conferenza stampa ha fatto una considerazione che ha lasciato tutti di stucco: andiamo a vedere cosa ha detto.

Ormai i Big in gara sono frutta di una attenta decisione e ascolto da parte del direttore artistico che è sempre Carlo Conti, che è riuscito a captare ciò che ama lo spettatore ma soprattutto una alida strategia per tenerlo incollato alla tv quanto più possibile, visto che nella prima serata gli idoli e i Big sono ben divisi.

La manifestazione canora terminerà all’1 di notte e a seguire ci sarà il Dopofestival, con i momenti più iconici della serata. Carlo Conti siamo sicuri che regalerà splendide sorprese con il suo fare meticoloso, la sua dedizione e la sua grandissima professionalità.

Andiamo adesso a scoprire cosa ha rivelato Gerry Scotti durante la conferenza stampa tenutasi lunedì’ 10 Febbraio.

Sanremo 2025, le prime rivelazioni di Gerry Scotti: ecco cosa ha detto

Nel corso della conferenza stampa tenutasi da Carlo Conti insieme a Gerry Scotti e Antonella Clerici, il conduttore e direttore artistico si è detto molto fortunato di avere al suo fianco due amici e anche due professionisti del settore. Infatti, ha confessato che con loro ci doveva essere anche un altro amico: “Con noi ci sarebbe stato un quarto elemento su quel palco, e sarebbe stato Fabrizio Frizzi“.

Gerry Scotti ha risposto alla domanda circa il Festival proiettato su Mediaset affermando che è solo fantasia. Inoltre, ha anche aggiunto: “La mia presenza qui non sottende nulla di questo. Apprezzo la domanda molto futuristica, ma è più facile che io conduca il festival qui in Rai e non che Mediaset si prenda tutto il baraccone di Sanremo. Se posso, quindi, fare la spia anche qualificata, in azienda non ho mai sentito seriamente parlare di un’operazione del genere, quindi discuterne adesso come una possibilità sarebbe veramente pura fantasia”.

Gerry Scotti e la considerazione che fa riflettere

Alla domanda, invece, circa quello che gli avrebbe detto Silvio Berlusconi l’uomo ha risposto: “Probabilmente quello che mi diceva ogni volta che mi vedeva: ‘Mettiti la cravatta’.

Inoltre, ha poi aggiunto: “Io sono l’uomo che ha presentato meno Festival. Con questa mia presenza, quindi, dovuta all’amicizia con Carlo, metto fine alla domanda che quasi tutti voi, o all’inizio o alla fine di un’intervista, mi avete fatto: ‘ma quando farai il Sanremo? Ecco, segnatevi la data, 11 febbraio 2025, così questa domanda va in archivio”.