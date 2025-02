Sanremo 2025, la scaletta della prima serata: ecco l’ordine dei cantanti in uscita

Sanremo 2025, finalmente tutto pronto per questa sera: ecco l’ordine degli artisti in uscita per la kermesse

Dopo mesi di duro lavoro, oggi Carlo Conti è pronto alla kermesse canora più importante d’Italia giunta alla 76 esima edizione: stiamo parlando proprio del Festival di Sanremo. Da molti anni a questa parte, la manifestazione canora si tiene al teatro Ariston, già pronto da qualche settimana ad accogliere cantanti, giornalisti, esperti della critica, speaker radiofonici e moltissimo altro.

Il Festival di Sanremo è un evento davvero indimenticabile e, anche se molti tendono a criticarlo, alla fine conquista tutti. In questi anni passati, infatti, grazie all’aiuto di Amadeus e Fiorello, c’e stato un riavvicinamento dei giovani che hanno seguito la manifestazione proprio per la presenza dei loro idoli tra i Big. Anche grazie ad una potente strategia di marketing, come quella di invitare Chiara Ferragni, influncer che ha aumentato lo share rispetto all’anno prima del 100%.

Non sappiamo invece quest’anno che emozioni ci regalerà, ma in compenso sappiamo quali sono i co-conduttori che accompagneranno Carlo Conti in questo meraviglioso viaggio chiamato emozioni sanremesi.

Andiamo a vedere invece quale sarà la scaletta della prima serata di martedì 11 Febbraio 2025: siete pronti a scoprire i vostri idoli in ordine di uscita?

Festival di Sanremo, scaletta prima serata

Ormai mancano solo poche ore per dare via a questa meravigliosa manifestazione canora, un vero evento per tutta l’Italia che tiene in allegria grandi e piccini ma soprattutto avvicina i giovani proprio con i Big in gara. Quest’anno, nonostante le regole siano cambiate volutamente come per la serata delle cover che non farà punteggio nella gara finale, Carlo Conti ha sempre puntato a premiare la musica.

Circa la prima serata, a tenere compagnia Carlo Conti ci saranno Gerry Scotti e Antonella Clerici e la prima cantante che apre la kermesse è proprio Gaia con Chiamo io chiami tu. In seguito ci sarà Francesco Gabbani – Viva la vita 3. Rkomi – Il ritmo delle cose 4. Noemi – Se ti innamori muori 5. Irama – Lentamente 6. Coma_Cose – Cuoricini 7. Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 8. Marcella Bella – Pelle diamante 9. Achille Lauro – Incoscienti giovani 10. Giorgia – La cura per me 11. Willie Peyote – Grazie ma no grazie 12. Rose Villain – Fuorilegge 13. Shablo feat. Gue, Joshua e Tormento – La mia parola 14. Olly – Balorda nostalgia 15. Elodie – Dimenticarsi alle sette 16. Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 17. Tony Effe – Damme ‘na mano 18. Serena Brancale – Anema e core.

La scaletta

Successivamente ci saranno ancora:19. Brunori SAS – L’albero delle noci 20. Modà – Non ti dimentico 21. Clara – Febbre 22. Fedez – Battito 23. Lucio Corsi – Volevo essere un duro 24. Bresh – La tana del granchio 25. Rocco Hunt – Mille volte ancora 26. Sarah Toscano – Amarcord 27. Joan Thiele – Eco 28. Francesca Michielin – Fango in paradiso 29. The Kolors – Tu con chi fai l’amore

Come super ospite ci sarà proprio Jovanotti e l’israelina Noa che insieme canteranno Imagine.