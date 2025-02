Gerry Scotti, tutta la sua emozione per il Festival: ecco cosa ha detto durante la conferenza stampa

Gerry Scotti, durante la conferenza stampa ha lasciato tutti di stucco con la sua confessione: ecco cosa ha detto

Uno dei professionisti del settore spettacolo che ha lasciato nuovamente di stucco i presenti e il pubblico a casa per la sua ironia, professionalità e talento è proprio lui, Gerry Scotti. Siamo abituati a vederlo nelle vesti di conduttori di alcuni programmi Mediaset come quiz televisivi e il tg satirico Striscia la notizia, ma questa volta ha accettato l’invito di presenziare al festival di Sanremo in qualità di co-conduttore accanto ai due suoi amici, Carlo Conti e Antonella Clerici.

La sua simpatia non è passata inosservata durante la prima puntata, sia nella conduzione e sia nel commentare look e dettagli dei cantanti. In molti hanno notato quanto Gerry si trovasse a suo agio ma allo stesso tempo quanto fosse emozionato per quella prima volta che, come tante, non si scorda mai.

Qualche tempo fa ha raccontato come Carlo Conti gl avesse chiesto di partecipare al Festival confessando: “Vi racconto una cosa divertente: Carlo Conti mi cercava da giorni ma io non sapevo di averlo bloccato, evidentemente per sbaglio, sul mio telefono. Così lui mi cercava e non riusciva a parlarmi. Mi ha dovuto chiamare da un telefono non suo ma io non rispondevo perché non conoscevo quel numero. Così mi ha scritto un messaggio: ‘sono Carlo Conti, mi hai bloccato, ti sto cercando per invitarti a Sanremo’. Così l’ho richiamato e tutto è finito per il meglio”.

Gerry Scotti e l’emozione della prima serata del Festival

Durante la conferenza stampa, Gerry Scotti dopo le domande dei giornalisti e le confessioni dei suoi due amici e colleghi, Antonella Clerici e Carlo Conti si è detto parecchio emozionato ma sempre felice di essere sul palco dell’Ariston per la prima volta. Inoltre, dopo un commosso Carlo Cinti, anche Gerry ha manifestato vicinanza e si è commosso ed emozionato anche lui al ricordo della mamma di Conti che lo ha cresciuto da solo, affermandolo anche durante la puntata.

Per Gerry questo evento e la sua conduzione corona un sogno; infatti ha affermato: “Io sono l’uomo che ne ha presentati meno, cioè zero, uno lo ha condotto anche il mio portinaio ma io mai. Ora non fatemi più domande su quando andrò al Festival perché qui, ora, ci sono venuto. Sono stato accolto da tutti con grande affetto e al di là delle posizioni, che a volte diventano contrapposizioni visto che lavoriamo per due aziende differenti, nella vita se lavori bene poi raccogli: qui mi fanno sentire amato”.