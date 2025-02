Sanremo 2025, la classifica della prima serata: le votazioni della sala stampa

Sanremo 2025, la sala stampa colpisce ancora e decreta i primi 5 in classifica al momento: ecco di chi si tratta

Il Festival di Sanremo è appena cominciato e ha ottenuto grandi successi riscuotendo una percentuale di share molto alta. In molti sono rimasti colpiti dai look dei loro cantanti preferiti, ma soprattutto dalle nuove rivelazioni che sono davvero incredibili e che hanno portato sul palco dell’Ariston quella musica a cui il pubblico non era abituato.

Nella prima serata del festival, a tenere compagnia i telespettatori oltre Carlo Conti ci sono stati Antonella Clerici e Gerry Scotti che si sono rivelati davvero dei pionieri dell’ironia, professionalità e dal talento unico ma soprattutto che hanno dato il via ad uno show del tutto nuovo con una scenografia incredibile ma che soprattutto ogni anno ci sorprende, grazie all’aiuto di professionisti che lavorano 24 ore su 24 e che vanno ringraziati a lungo.

I 29 cantanti in gara hanno fatto ascoltare per la prima volta i loro inediti e a fine puntata, già la sala stampa ha decretato al momento i 5 nomi in gara che sono nella top five.

Nel prossimo paragrafo ti illustreremo proprio chi sono: ecco i dettagli.

Sanremo, la prima classifica della sala stampa: ecco chi sono i 5 nomi

La prima serata del Festival conclusasi ieri sera verso l’1.30 ha decretato i primi 5 nomi che la sala stampa ha ritenuto meritassero, ovviamente in maniera provvisorio, il podio nella prima puntata. I nomi ovviamente hanno lasciato tutti di stucco ma ovviamente mancano altre 4 serate prima di concludere con la vittoria.

Le cinque canzoni più votate in ordine casuale dalla sala stampa sono:

Brunori Sas

Giorgia

Lucio Corsi

Simone Cristicchi

Achille Lauro

Sanremo 2025: novità

Ovviamente la classifica è casuale e non preclude che effettivamente questo sia il podio che rimane sino all’ultima serata del Festival.

Nella giornata di martedì, ovviamente il pubblico riascolterà tutti i brani inediti e si farà un’idea di quello che ha già ascoltato, magari dando uno sguardo più approfondito ai testi che i cantanti hanno portato sul palco dell’Ariston, cercando di farsi apprezzare di più. Dobbiamo anche dirvi che i brani potrete ascoltarli su Spotify o Youtube Music poiché sono già dsponibile. Circa le esibizioni, quelle potete rivederle su Rai Play.