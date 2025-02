Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata: super ospite internazionale

Sanremo 2025, la scaletta della seconda serata che vede un super ospite internazionale: ecco di chi si tratta

Il festival di Sanremo ci regala sempre sorprese, e quest’anno ci ha lasciato un po’ sorpresi per la quantità di testi profondi che Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse canora, ha deciso di portare sull’Ariston, cercando di rimanere più in tema possibile alla nuova società odierna, non dimenticandosi i valori della pace e della fine della guerra, analizzati persino dal Papa a sorpresa con un video.

Nella prima puntata del Festival, abbiamo notato la velocità con cui Carlo Conti presentava i cantanti e, in molti, stava correndo così come ha fatto notare anche il co-conduttore e collega Gerry Scotti che durante la puntata ha affermato “Va di fretta” sorridendo.

Il motivo per cui Carlo ha avuto questo tipo di comportamento, è proprio legato al fatto che si fossero rispettati i tempi anche per il Dopofestival che cominciava esattamente a fine kermesse, proprio verso l’1.30. I cantanti in gara, però, hanno fatto ascoltare i loro brani inediti e la sala stampa ha già decretato i primi 5 migliori in ordine casuale.

Tra questi Brunori Sas, Achille Lauro, Giorgia, Simone Cristicchi e Lucio Corsi. Per la serata di oggi, invece, Carlo Conti ha deciso di lasciarci senza parole con la co-conduzione di Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica; immaginiamo che il divertimento sia davvero assicurato.

Andiamo a vedere nel dettaglio la scaletta per la seconda serata del Festival.

Scaletta seconda serata del Festival: ecco le curiosità

Come vi abbiamo anticipato, ad accompagnare sul palco dell’Ariston Carlo Conti questa sera ci saranno Cristiano Malgioglio, Bianca Balti e Nino Frassica pronti a stupire e divertire il pubblico con la loro ironia, simpatia e professionalità. Ricordiamo, per quanto riguarda i voti che le esibizioni vengono sottoposte al giudizio del pubblico con il Televoto (con un peso del 34%), della Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, (33%) e della Giuria delle Radio (33%). Le due canzoni più votate accederanno alla terza serata.

Nella seconda serata di Sanremo voteranno dalla giuria delle radio (50%), dal pubblico a casa tramite televoto (50%). Verrà stilata una classifica di circa 15 cantanti dove verranno annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento.

Scaletta

La scaletta sarà annunciata da Carlo Conti durante le prossime ore ma il regolamento vuole che chi si è esibito come ultimo, in questa seconda serata scalerà tra i primi in maniera tale che tutti i brani possano avere la giusta visibilità.

Aspettiamo ulteriori aggiornamenti per la super seconda serata che vedrà anche Damiano dei Maneskin esibirsi sul palco che gli ah cambiato la vita.