Antonella Clerici assente durante la diretta del suo show: tutta colpa di Sanremo

Antonella Clerici e l’assenza che ha fatto preoccupare il pubblico in diretta tv: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici televisive che con la sa ironia, simpatia e grandissima professionalità ha condotto diversi show televisivi e, in aggiunta, la prima serata del festival di Sanremo 2025 accanto al suo grande amico Carlo Conti è proprio lei, la splendida Antonella Clerici. In molti la definiscono la Regina del Mezzogiorno, proprio per via dei suoi show culinari che l’hanno resa abbastanza famosa e apprezzata. Ultimamente, però, qualcosa è andato storto: andiamo a vedere cosa hanno notato i fan in diretta.

Giovanissima, Antonella Clerici approda in televisione nel ruolo di annunciatrice accanto a Gianfranco De Laurentis proprio nel programma Dribbling; successivamente conduce due varietà Circo Bianco e Semaforo Giallo per poi arrivare alla famosa Domenica Sportiva.

Nel 2000, cambia tutto e arriva la svolta proprio grazie alla Rai che le accetta il suo format La prova del cuoco, che ha avuto un enorme successo per ben 13 anni. Attualmente è passata ad un altro show dal titolo E’ sempre mezzogiorno che si è rivelato sempre vincente dal punto di vista degli ascolti.

La grande Antonella Clerici ha partecipato alla prima serata del Festival di Sanremo ma la sua assenza si è fatta subito notare nel programma sopra citato: andiamo a vedere cosa è successo.

Antonella Clerici, l’assenza che si è fatta notare in diretta tv

La prima serata del festival in compagnia di Antonella Clerici e Gerry Scotti proprio insieme all’Amico Carlo Conti è stata davvero incredibile, proprio perché dimostrare la semplicità, la professionalità e il talento non è facile e loro lo hanno fatto. Antonella Clerici, però, ha lasciato tutti di stucco proprio successivamente al Festival nel suo programma: quando è finita la sigla non è apparsa lei ma un cartonato e il professore Daniele Persegani.

Proprio quest’ultimo dopo i saluti di rito, ha spiegato che in questa giornata doveva coprire il ruolo di supplente e non di professore: “Puntata un po’ insolita perchè Antonella non è arrivata…Quindi da professore divento supplente…Non ci rimane che cominciare…”

Perché Antonella Clerici non era in studio: ecco il motivo

Da lì a poco, è arrivata la comunicazione proprio dalla conduttrice televisiva circa la sua assenza al suo cooking show.

Ha spiegato: “Io mi devo scusare…Non sono riuscita ad arrivare oggi…Ho avuto un po’ di traversie perché sono tornata da Sanremo di notte…Mia figlia stamattina doveva partire per l’Irlanda e non sono riuscita ad arrivare…Non ho mai dormito…”.