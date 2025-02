Carlo Conti, sapete che lavoro faceva prima del successo? Non credereste ai vostri occhi

Il direttore artistico del Festival di Sanremo sapete di cosa si occupava prima del successo? Ecco la verità

Uno dei conduttori che sta facendo parare di sé attraverso un Festival di Sanremo davvero incredibile sia per la musica scelta che per la conduzione in sé è proprio lui, Carlo Conti. Oggi lo Oggi lo vediamo come uno degli showman più apprezzati dai nostri lettori e dal pubblico che, egli ha dimostrato affetto nella prima serata con una percentuale di share pari al 65,5. Siete curiosi di sapere cosa faceva l’uomo prima di diventare famoso?

Nel corso della sua carriera, Carlo Conti ha sempre avuto a che fare con la televisione e la radio, tanto che i suoi esordi sono avvenuti proprio nell’emittenti radiofoniche toscane, Regione natale del conduttore. Proprio in due trasmissioni televisive ha conosciuto prima Leonardo Pieraccioni e successivamente Giorgio Panariello; insieme di lì a poco, hanno formato un trio che girando i teatri della Toscana ha fatto sold out a tutte le date.

Pian piano Carlo Conti ha avuto un boom proprio grazie alla conduzione televisiva di diversi programmi tv come tale e quale show, alcuni quiz televisivi come L’Eredità e, ancora, lo Zecchino d’oro e diverse edizioni del festival di Sanremo, compresa quella attuale che sta avendo riscontri davvero positivi.

Il pubblico più curioso, però, vuole sapere di cosa si occupava Carlo Conti prima del successo: andiamo a scoprirlo insieme.

Carlo Conti, che lavoro svolgeva prima del successo?

Il successo un po’ per tutti i personaggi dello spettacolo non è mai stata una cosa così tanto immediata, anzi; un po’ tutti hanno dovuto fare la gacetta prima di farsi amare e conoscere dal pubblico. Infatti, Carlo Conti oggi risulta uno dei conduttori televisivi tra i più amati di tuti e lo dimostrano anche le percentuali di share sopra indicate.

Ma prima del successo di cosa si occupava? Nonostante la radio e il mondo televisivo e dello spettacolo fossero sempre il suo più grande sogno, egli per circa 3 anni ha lavorato in banca e, dopo questo periodo ha deciso di abbandonare il famoso posto fisso e cercare di realizzare il sogno della sua vita. Per fortuna ci è riuscito!

Le parole di Carlo Conti a riguardo

Qualche tempo fa, in una intervista, proprio a riguardo tema lavoro in banca. Carlo Conti spiegò che aveva bisogno di una libertà che si sentiva mancare.

Nel dettaglio affermò: “Mi viene in mente una mattina presto, nel traffico, come ogni giorno, dopo tre anni in banca. La sera, uscivo alle 17 e correvo a fare la radio, gratis. Dal venerdì alla domenica, lavoravo in discoteca guadagnando pochino. Il lunedì ero cotto al pensiero delle otto ore che mi aspettavano a fare cose che non amavo. Quel lunedì, ero in piazza della Libertà e “libertà” era la parola che cercavo. Mi sono detto: basta, vado e mi licenzio”.