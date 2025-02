Sanremo 2025, la top five della seconda serata: si ribalta la classifica

Festival di Sanremo, seconda serata top: ecco quali sono i 5 nomi in classifica non in ordine cronologico, i dettagli

Il Festival di Sanremo 2025 si sta rivelando davvero unico e inimitabile soprattutto per la grande professionalità del direttore artistico e conduttore televisivo Carlo Conti che punta proprio sulla musica e sulle emozioni che alcuni brani sono pronte a comunicare al pubblico. La seconda serata ha visto un buonissimo ascolto da parte del pubblico ed è stata stilata la classifica però su 15 cantanti in gara: andiamo a vedere i dettagli.

La seconda serata ha visto Carlo Conti avere al suo fianco la splendida Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica che hanno tenuto compagnia il pubblico ognuno con le proprie caratteristiche. I due co-conduttori Malgioglio e Bianca si sono sfidati nel look più glamour, visto che Malgioglio è sempre una vera diva, mentre Nino Frassica ha divertito il pubblico con gag simpatiche strappando una risata al pubblico.

Circa i cantanti in gara, nella seconda serata si sono esibiti 15 e nella serata odierna, invece, si esibiranno altri 15. Questo per dare la possibilità a tutti di ascoltare i brani, soprattutto quelli che nella prima serata si sono esibiti troppo tardi, in questa hanno avuto modo di farlo per prima, facendo conoscere le loro hit, proprio come i The Kolors e moltissimi altri.

Andiamo a vedere la top 5 della seconda serata che ha ribaltato il risultato rispetto alla prima: ecco i dettagli e le curiosità.

Sanremo 2025 e la top 5 della seconda serata: ecco chi ha conquistato il pubblico

Dobbiamo affermare che moltissimi brani in gara sono davvero favolosi con i loro significati che toccano il cuore am che, allo stesso tempo, proiettano lo spettatore in una visione realistica della società in cui viviamo. Se siamo pronti a farlo, proveremo ad emozionarci ad ogni brano con un testo che tocca il cuore su alcuni temi caldi che sono sempre più che attuali.

La classifica della Top 5, invece, vede anche l’introduzione del televoto del pubblico accompagnato dal voto delle radio che sicuramente hanno dato un bello scossone ed è proprio per questo che la classifica su 15 artisti è cambiata. La prima serata, invece, è stata votata solo dalla sala stampa.

La classifica

Per la seconda serata quali sono i nomi che sono riusciti a conquistare la Top 5?

Tra questi vi sono Giorgia seguito da Simone Cristicchi. Il terzo nome è invece quello di Fedez, a seguire Achille Lauro, artista più votato dal pubblico a casa e dalle radio e Lucio Corsi.