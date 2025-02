Carlo Conti, nella bufera dopo la conferenza stampa: tutta colpa del televoto

Carlo Conti nella bufera dopo la polemica dei giornalisti: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Il Festival di Sanremo 2025 procede benissimo ed è giunto alla serata dei duetti, oggi infatti arà davvero speciale in quanto gli artisti si esibiranno con della musica che ha fatto la storia della musica. La terza serata del Festival è stata animata da bravissime co-conduttrici che hanno divertito e intrattenuto il pubblico ma nella conferenza stampa qualcosa è andato storto: andiamo a capire qualcosa di più a riguardo.

Nonostante la percentuale di share raggiunta da Carlo Conti è davvero invidiabile, spesso i giornalisti sono sempre impeccabili nelle loro domande e vanno a fondo e sono spesso impercettibili e toccano temi insomma che psosano riguardare molte volte cose che non riguardano la musica e gli artisti, ma altri argomenti.

Infatti, proprio Irama ha affrontato davanti ai giornalisti la questione invitandoli a fare domande un po’ più carine e difendendo anche l’artista che ha solo 19 anni, è la più piccola del Festival e non è bello sentirsi dire critiche sul suo aspetto fisico da persone che poi difendono e criticano situazioni come bodyshaming, femminicidi e quant’altro.

A Carlo Conti, invece, sono state fatte altre domande che riguardano proprio un’atra situazione circa il televoto: andiamo a vedere nel dettaglio di cosa si tratta.

Carlo Conti assalito dalle polemiche dei giornalisti

Le conferenze stampa, si sa, non sono mai tutte rose e fiori soprattutto per i conduttori, anche se Carlo Conti sa sempre come rispondere e come fermare le polemiche con un soffio. Pare che, i giornalisti durante la conferenza stampa, abbiano tirato in ballo un problema: un tik toker molto famoso sta cercando di favorire Rocco Hunt al televoto. Il giornalista di Fanpage.it, Andrea Parella ha voluto un parere sula questione.

Nel dettaglio, ha voluto anche un chiarimento sulle votazioni visto che la sala stampa sarebbe depotenziata rispetto agli anni scorsi. Ma Carlo Conti risponde lapidario e afferma : “Matematicamente come fa a valere meno sala stampa se è al 66%? Siete che voi che potete dare di più…”. Inoltre, è stata fatta una gaffe da Carlo Conti poi fraintesa dai giornalisti proprio su un rifiuto da parte di Maria De Filippi: “Mi sa che l’anno scorso qualcosa sia stato fatto…”. I giornalisti si sono molto arrabbiati perché si sono sentiti accusati di essersi messi d’accordo l’anno scorso per far vincere Angelina Mango a scapito di Geolier.

La rivelazione di Carlo Conti

Il presentatore, poi chiarisce tutto agfermando di essere stato frainteso dagli stessi giornalisti.

Ha chiarito: “Ho fatto una battuta perché lo scorso anno da spettatore ho seguito il polverone su quelli che dovevano votare, non votare. Sono stato frainteso su questa questione della combine… Sono consapevole della serietà della sala stampa e della bontà del televoto…”.