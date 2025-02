Dieta, per perdere peso devi sbloccare la cellula “clic”: parola degli esperti

Se vuoi perdere peso allora devi sbloccare la cellula clic di cui parlano tanto gli esperti: andiamo a vedere di cosa si tratta

Molto spesso uno dei temi fondamentali che piace trattare e scoprire sempre più dettagli e le curiosità è proprio la perdita di peso e vive in un corpo sano, forte seguendo una dieta equilibrata e facendo un ottimo esercizio fisico. Nel corso della nostra vita, però, non siam mai riusciti a capire come e da cosa dipende la perdita di peso in maniera del tutto scientifica: in questo articolo ti riveleremo cosa dicono gli esperti a riguardo.

Il desiderio di moltissimi utenti è quello di perdere peso e di cercare di vivere una vita sana ed equilibrata scegliendo i cibi migliori tra frutta e verdura, legumi, pesce e carne e anche pasta. Ovviamente la questione dei carboidrati è ancora un limite per molti, in quanto c’è chi dice che non bisogna mangiarli e c’è chi, invece, sostiene che questi servono comunque per il nostro organismo ma nella giusta quantità.

Una delle domande che si son posti gli esperti in America è qual è il momento nella nostra testa che ci fa smettere di mangiare più del dovuto o proprio come fare a capire se siamo sulla strada giusta. Dopo moltissimi anni, pare che gli esperti abbiamo provato a dare una risposta a questo fenomeno.

Scopriamo insieme ulteriori dettagli a riguardo che potrebbero cambiarci la vita: ecco quali sono.

Dieta, ecco come smettere di mangiare: dipende dal “clic”

Il famoso “clic” nella nostra testa che ci fa smettere di mangiare al momento giusto è proprio stato studiato ed analizzato dagli scienziati della Columbia University , in quanto hanno fatto un esperimento proprio su dei topi, scoprendo che nel loro cervello esistono dei neuroni i che ordinano agli animali di smettere di mangiare.

Nel dettaglio, proprio gli scienziati hanno spiegato: “Questi neuroni sono diversi da qualsiasi altro coinvolto nella regolazione della sazietà. Altri neuroni sono solitamente limitati a percepire il cibo che mettiamo in bocca, o come il cibo riempie l’intestino, o il nutrimento ottenuto dal cibo. I neuroni che abbiamo trovato sono speciali in quanto sembrano integrare tutti questi diversi pezzi di informazione e altro ancora”.

Cosa dicono gli scienziati

I due scienziati hanno anche scoperto che i neuroni venivano silenziati da un ormone che aumenta l’appetito e da un ormone agonista del Glp-1, venivano attivati, proprio la classe poplare per il trattamento dell’obesità.

Si legge e si chiarisce: “In sostanza i neuroni possono sentire l’odore del cibo, vederlo, sentirlo in bocca e nell’intestino e interpretare tutti gli ormoni intestinali rilasciati in risposta al mangiare. E alla fine sfruttano tutte queste informazioni per decidere quando è abbastanza”.