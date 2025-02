Spreco alimentare, se vuoi imparare come combatterlo questo è il segreto: parlano gli esperti

Se hai mai sentito parlare di spreco alimentare ma non sai proprio come combatterlo, questo è il segreto che tutti stavano aspettando

Nella nostra società moderna, uno dei momento più salienti della nostra vita è quello di cerare di risparmiare su moltissime cose che ci circondano dai beni essenziali ai nostri hobby e intrattenimenti, proprio per via dei rincari dei prezzi che non fanno altro che aumentare. Nel corso del nostro articolo, abbiamo deciso di sorprenderti proprio con una scoperta che combatte lo spreco alimentare: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Purtroppo siamo sempre di fronte a problemi come quelli dei rincari dei prezzi dovuti alla guerra tra Russia e Ucraina che ha creato dei veri e propri danni economici non indifferenti, ma anche ad uno spreco di alimenti soprattutto agli eventi, in ristoranti, pizzerie ma anche nelle nostre abitazioni.

Il fenomeno sicuramente non è indifferente ma non è nemmeno impossibile controllarlo; infatti vi sono alcuni metodi e consigli da parte degli esperti che puntano a combattere lo spreco alimentare con piccoli trucchetti che potrebbero cambiarvi la vita.

Andiamo a vedere nel dettaglio nel prossimo paragrafo cosa bisognerebbe fare e cosa rivelano gli esperti a riguardo.

Addio avanzi, ecco come controllarli: i dettagli e le curiosità

Se vuoi controllare gi avanzi ed evitare gli sprechi alimentari di tanto in tanto durante la tua vita soprattutto in questo momento storico, allora devi provare a fare come una coppia che hanno descritto al Corriere della sera proprio come combattere lo spreco alimentare. La famiglia, che vive a Granarolo dell’Emilia, sarà una delle prime famiglie a ridurre i livelli di spreco alimentare, obiettivo previsto anche dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La famiglia spiega in una intervista: “Sia io che mio marito fin da piccoli siamo stati abituati a non sprecare il cibo, anche per ragioni economiche. Quando abbiamo scoperto il progetto della Spreco Zero Challenge, abbiamo pensato che si trattasse di una sfida interessante. Oltre ad essere un momento di condivisione con i nostri figli, si tratta anche di un’educazione familiare: finiamo quello che abbiamo nel piatto e non lo buttiamo”.

Le abitudini anti spreco

Proprio la donna, inoltre, ha anche raccontato quali sono le abitudini che lei da qualche anno a questa parte coltiva per evitare proprio lo spreco alimentare.

Nel dettaglio ha confessato: “Il classico esempio è nei pranzi con tante persone: vengono preparate tanti piatti che magari non vengono consumati. Nel nostro gruppo di amici, dividiamo gli avanzi. Anche nelle scuole: la mensa porta i pasti pronti e i bambini non sempre mangiano tutto. Nei supermercati, invece, c’è un banco con i prodotti in scadenza, ma ce ne sono talmente tanti che, se ci fossero accordi con le associazioni, si potrebbe evitare di buttarli”.