Albano, la confessione che spiazza tutti: “E’ stato commesso un errore”

Il cantante Albano Carrisi fa una confessione che spiazza tutti: ecco di cos di tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei cantautori che hanno cambiati lo scenario musicale italiano di tutti i tempi è proprio lui, Albano Carrisi. Nel corso della sua carriera, Albano ha reso tutto straordinario con la sua voce meravigliosa e la sua potenza artistica; ultimamente, il cantante ha voluto fare una confessione che ha spiazzato tutti: ecco cosa ha detto, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Originario di Cellino San Marco, sin da bambino ha sempre avuto la passione per il canto, tanto che giovanissimo decide di emigrare a Milano cominciando a lavorare presso il ristorante Il Dollaro, dove fa la conoscenza di Pino Massara e Pippo Baudo che lo scritturano subito nella casa discografica di Massara. Da lì a poco nascerà il brano Nel Sole, che diventerà un musicarello.

Proprio sul set farà la conoscenza di Romina Power, protagonista del suo film e ne rimarrà folgorato da cotanta bellezza. Nonostante l’opposizione delle rispettive famiglie, Albano Carrisi Romina cominciano una meravigliosa storia d’amore un sodalizio artistico difficile da dimenticare.

Dopo la scomparsa della primogenita Ylenia, tra Romina e Albano si crea un distacco e i due si separano nel 1998. Nel 2000, invece, il cantante comincia una storia d’amore con Loredana Lecciso sua attuale compagna da cui ha due splendidi figli.

Albano la confessione che lascia tutti senza fiato: ecco di che si tratta

Nonostante le critiche e le polemiche che gli sono state attribuite ad Albano Carrisi, il cantante di Cellino San Marco è pronto per tornare in Russia. Con l’evolversi della guerra in Ucraina, aveva deciso di npm tornare più nel Paese fin quando on vigeva la pace.

Come da lui stesso rivelato in una intervista a La Stampa, le cose sono cambiate e ha confessato: “Recentemente mi è arrivato un sms dall’impresario russo che mi ha presentato Putin. Mi ha detto di tenermi pronto per un concerto in cui si festeggerà la pace. Dalle notizie che abbiamo visto tutti, che Putin e Trump si sono parlati. Qualcosa è successo e succederà. Il concerto per la pace si farà tra fine settembre e inizio ottobre in Piazza Rossa a Mosca: è una notizia grandiosa”.

Conclusioni

Anche Albano ha detto la sua su Sanremo lasciando tutti senza parole.

Nel dettaglo ha confessato: “Non so chi lo vince. Come sempre ci sono canzoni sì e canzoni no, ma l’ho visto a sprazzi. Penso che il lavoro sia stato fatto bene. Ma è stato commesso un errore, non dirò quale”.