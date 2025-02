Katia Follesa, ecco qual è il segreto della sua forma fisica: solo in pochi lo sanno

Katia Follesa è riuscita a sorprendere tutti con il suo cambiamento estetico: andiamo a vedere cosa ha fatto, i dettagli della vicenda

Una delle comiche che ha lasciato tutti senza parole nella terza serata dell’Ariston accanto a Carlo Conti è proprio lei, la splendida Katia Follesa. La sua simpatia, la sua spontaneità e il suo essere così frizzante ha fatto sì che il pubblico si affezionasse a lei nel tempo e potesse percepire il talento e la professionalità che la lega ormai da anni; in molti hanno notato un cambiamento estetico nella comica, ma qual è il segreto? Ecco che ve lo riveliamo nel corso di questo articolo.

Circa il suo successo, la donna ha partecipato a diversi programmi televisivi che l’hanno resa famosa all’interno dello show business dello spettacolo. Quello che, però, tutti hanno notato e ricordano è proprio l’esordio a Zelig con il dio Katia e Valeria e la parodia su Uomini e Donne insieme a Claudio Bisio, rimasta nell’immaginario collettivo italiano.

Pian piano, Katia decide di intraprendere la carriera da solista e comincia proprio con LOL- chi ride è fuori, ma anche Colorado,Cake Star – Pasticcerie in sfida su Real Time e moltissimi altri programmi di successo.

Il pubblico, però, non ha potuto non notare il cambiamento improvviso della donna ma soprattutto dei tanti chili persi durante questi anni. Andiamo a vedere qual è stato il suo segreto.

Katia Follesa e il cambiamento fisico: ecco come ha fatto a perdere peso

In molti, dopo il Festival di Sanremo si sono posti la domanda di voler sapere come ha fatto Katia Follesa a perdere molto peso e quale dieta ha deciso di seguire. Non tutti lo sanno ma Katia Follesa soffre di una malattia chiamata cardiomiopatia ipertrofica ed è stato anche per questo che ha deciso di perdere peso.

Nel dettaglio, in una intervista rilasciata al settimanale F ha raccontato: “Per me perdere peso è fondamentale per la salute; ho un problema congenito al cuore. Ho rinunciato a uno stile di vita ‘pasticcione’ per essere più reattiva perché spesso avevo vuoti e sonnolenza”.

Altre curiosità

Circa l’alimentazione, Katia Folesa ha sempre dichiarato di essere sempre sotto controllo medico, soprattutto per la malattia di cui soffre.

Molti sui social l’hanno spesso criticata ma la comica da sempre ha cercato di rispondere con l’ironia.