Alba Parietti, dopo le accuse risposta senza pietà: nessuno se lo aspettava

Alba Parietti dopo le accuse risponde a tono: il motivo è raccapricciante, ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità

Una delle donne che ha cambiato il mondo dello spettacolo con la sua bellezza, la sua forza e la determinazione di essere una showgirl completa e di migliorare sempre è lei, Alba Parietti. Oltre che showgirl è anche una famosa opinionista, tanto che è molto ambita nel mondo dello spettacolo. La donna, dopo molte critiche ha dovuto rispondere a tono lasciandolo tutti senza parole: ecco cosa è successo.

L’esordio di Alba Parietti è avvenuto dapprima come cantante e poi come attrice, showgirl e opinionista, riscuotendo molto successo. In molti l’hanno sempre definita La Tigre proprio per il suo carattere forte e determinato, lasciando più volte tutti senza parole.

Nel dettaglio, la donna rivelò: “Chi mi conosce mi chiama affettuosamente la tigre. Ho ormai capito che faccio questo effetto anche agli uomini. Dentro a una gabbia mi guardano volentieri, fuori alla gabbia mi guardano con paura. Tu una tigre la vedi volentieri allo zoo ma poi hai paura di portartela a casa”.

Alba Parietti ha deciso di rispondere a tono dopo tutte le critiche ricevute per via dell’utilizzo dei filtri per sembrare sempre più giovane proprio sui social: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Alba Parietti e la risposta alle critiche che lascia tutti di stucco

Solitamente i personaggi famosi sono sempre abituati a rispondere a tono alle molteplici critiche che ottengono per via di alcune foto o frasi che commentano o pronunciano. Uno dei problemi per cui ha creato problemi è proprio il fatto che la Parietti abbia deciso di usare sempre filtri alle sue foto. La donna ha ribadito la sua onestà ma ha risposto a tono.

Ha affermato: “Qualcuno mi giudica perché metto i filtri? Mi giudica addirittura ‘ridicola’ per questo? Si chiama peccato di vanità. La mia grande ambizione è essere la più stupida, ma stare tra persone molto intelligenti e non sentirmi la più intelligente tra gli stupidì. Io non riservo nessuna sorpresa, sono sempre stata coerente e fedele a me stessa. I miei difetti li mostro subito come in una sfida. I pregi li conservo gelosamente e li conoscono solo quelli che stimo e rispetto”.

Altri commenti della Parietti

Inoltre, la Parietti ha commentato chi la offende affermando: “Di tutto mi si può accusare ma non di mostrare un’altra me. Non lusingo e non mento mai. Perché non desidero piacere a tutti. Desidero continuare a piacere a me”.

La donna ha poi concluso il suo post affermando: “Qualcuno mi giudica perché metto i filtri? Mi giudica addirittura ‘ridicola’ per questo? Si chiama peccato di vanità. Ora provate a deridermi o giudicarmi per qualcosa che riguarda la mia etica, la mia coerenza , la mia integrità, la mia tenacia, determinazione, forza o morale , poi comparate la vostra alla mia e vediamo chi è davvero ridicolo. La vanità fine a se stessa, è una debolezza dandy, non è un peccato. L’invidia, la disonestà intellettuale, la stupidità e la cattiveria lo sono”.