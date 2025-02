Nino D’Angelo vittima di una truffa: la tensione è alle stelle | Ecco cosa è successo

Nino D’Angelo vittima di una truffa, ecco cosa è successo e come ha reagito il cantante: tutti i dettagli e le curiosità

Uno degli artisti partenopei che hanno segnato un’epoca, quella degli anni Ottanta e che oggi è difficile da dimenticare è lui, il grandissimo Nino D’Angelo. Nel corso della sua carriera, ha lasciato il segno con i suoi brani conosciuti un po’ in tutta Italia ma soprattutto per il suo caschetto biondo. Qualcosa è andato storto nell’ultimo periodo: andiamo a vedere cosa è successo.

Originario di San Pietro Patierno a Napoli, Nino D’Angelo è vissuto a Casoria e nonostante la sua storia e la sua infanzia è stata piuttosto travagliata e complicata, il cantante è riuscito a guardare il mondo con occhi spensierati. Il cantante ha lasciato la scuola per dedicarsi alla musica e ha iniziato come gelataio, fino all’esordio tra film e musica.

Nino è un napoletano doc ma scelse di trasferirsi a Roma, tanto che in una intervista a Verissimo rivelò: “quella scelta mi ha fatto molto male perché non mi aspettavo di avere a che fare con la brutta gente di Napoli, che per fortuna è una piccola parte. È stato il momento più brutto della mia vita. Però l’ho affrontato, ora mi divido e vivo un po’ a Roma e un po’ a Casoria“.

Ultimamente, l’uomo ha raccontato di essere stato truffato: ecco cosa è successo, ve lo spieghiamo nel prossimo paragrafo.

Nino D’Angelo raggirato e truffato: ecco cosa è successo

Nonostante Nino D’Angelo abbia alle spalle anni di carriera e una moltitudine di rapporti mantenuti con i fan, ha dovuto affrontare un momento doloroso e triste della sua vita, raccontando proprio sui social di essere stato truffato e raggirato tramite l’Intelligenza artificiale da un video che lo mostra mentre parla e che, palesemente, non è frutta della verità ma di un pc.

L’uomo, così, ha denunciato tutto alle forze dell’ordine spiegando: “Vedete questo video? E’ stato fatto con l’intelligenza artificiale. Questo non sono io, mi dissocio da questo furto, da questa truffa. Non so che dire, adesso vado dai carabinieri e presento denuncia. State attenti”.

Conclusioni

Nino D’Angelo, quindi, invita a fare attenzione a tutti i suoi fan e ha denunciato il tutto alla polizia postale con cui successivamente ha scattato una foto.

Seguite il consiglio di Nino e fate molta attenzione, la tecnologia avanza ma non è sempre tutto vero quello che vediamo!