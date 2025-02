Noemi, ecco come ha fatto a perdere 15 kg in maniera sana: il segreto è solo questo

Noemi, ecco come ha fatto a perdere molti chili: la dieta è davvero miracolosa, ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle cantanti che ha lasciato tutti senza parole soprattutto in questo Festival di Sanremo cui sta partecipando in qualità di concorrente è proprio lei, Noemi. La cantante dalla chioma rossa e dal talento indiscusso, ha lasciato tutti senza parole per la sua voce e per il brano ma alcuni hanno voluto conoscere i dettagli della sua dieta: andiamo a vedere nel dettaglio di che si tratta.

Giovanissima, ha sempre avuto la passione per il mondo della musica, tanto che ha cominciato proprio grazie ad un talent, X Factor con il quale si è aggiudicata la vittoria. Classe 1982, Noemi non fa altro che sorprendere il pubblico e lo ha fatto anche stavolta con il brano dal titolo Se ti innamori muori. Il brano scritto da Mahmood e Blanco tocca il tema della maternità sfiorata;

Proprio su questo brano, poi prodotto da Michelangelo, l’artista ha confessato proprio in una intervista al settimanale Domani: “In alcune dinamiche, bisogna avere il coraggio di dare tutto, anche mostrando le fragilità. Bisogna scommettere su qualcun altro, senza avere una rete di protezione, e vivere fino in fondo l’emozione: in un mondo dove c’è poca poesia è quello che ci rende veramente vivi”.

La donan duetterà nella serata delle cover proprio con Tony Effe, anche lui in gara a questo Festival con il brano Tutto il resto è noia. Ultimamente, in molti hanno voluto sapere dettagli circa il suo cambiamento fisico: andiamo a vedere i dettagli.

Noemi a Sanremo, daal successo alla dieta: ecco come è strutturata

In molti dei nostri lettori, nonostante siano appassionati al gossip ma anche alla musica, sono sempre più curiosi di conoscere dettagli circa la vita privata e i cambiamenti dei singoli artisti. Questa volta è toccato proprio a Noemi e il fatto che abbia perso circa 15 kg dal 2021 ad oggi.

Se ti stai chiedendo come ha fatto, possiamo dirvi che quest’ultima ha seguito un regime alimentare chiamata dieta META ossia una dieta che supporta il benessere fisico, mentale e psicologico. A spiegare i dettagli ci ha pensato la dottoressa Germani, dietista e nutrizionista quale ha sottolineato che questa dieta ha l’obiettivo di trovare un equilibrio tra corpo e mente.

I dettagli dell’operazione

Sempre la dottoressa ha spiegato: “L’obiettivo finale è una rinascita, non una mera modifica estetica,” afferma Germani.

Aggiungendo: “La trasformazione fisica si realizza quando si lavora sull’intimità del corpo e della mente. Quando si arriva a capire come il cibo si inserisce nella propria vita, con i suoi vuoti e le sue emozioni, si impara a vivere meglio.”