Eva Grimaldi dal successo al dolore più grande: per la prima volta lo confessa in diretta

Eva Grimaldi manda tutti in tilt dopo la confessione in diretta televisiva del suo più grande dolore: ecco cosa ha detto

Una delle donne di spettacolo che ha cambiato il mondo con la sua bellezza, grinta ma soprattutto talento e professionalità è proprio lei, la splendida Eva Grimaldi. Nel corso della sua carriera, ha partecipato a diversi film e fiction televisive che le hanno dato popolarità e successo: fra queste possiamo citare sicuramente Il Bello delle Donne. Con il passare del tempo, Eva Grimaldi ha deciso di aprire il suo cuore con una confessione del tutto inedita: ecco cosa avrebbe detto.

Classe 1951, prima del successo Eva Grimaldi comincia a lavorare come benzinaia per poi avere l’opportunità di entrare in un famosissimo programma di Antonio Ricci, Drive In, dove interpretava la guardarobiera. Dopo poco, però, decide di abbandonare il programma per accettare una proposta del maestro Federico Fellini che la volle nel film Intervista.

Dopo questa esperienza, Eva ottiene diversi ruoli importanti come “Tolgo il Disturbo” di Dino Risi, al quale fa seguito “L’Angelo con la Pistola” di Damiano Damiani e come “Rimini Rimini – un anno dopo“, “Abbronzatissimi“, “Abbronzatissimi 2 – un anno dopo.

Dopo questa confessione sulla sua carriera, Eva Grimaldi in diretta tv ha parlato di un dramma e dolore che le ha cambiato per sempre la vita: andiamo a vedere di cosa si tratta.

Eva Grimaldi e il dolore confessato in diretta televisiva

La bella Silvia Toffanin, ha deciso di intervistare nel suo noto programma Verissimo, proprio la splendida Eva Grimaldi proprio pe via della sua partecipazione al grande Fratello e per il fatto che è stata proprio l’ultima ad essere eliminata. Proprio in questa occasione, Eva Grimaldi ha aperto il suo cuore e ne ha voluto parlare con la conduttrice.

La Toffanin ha esordito affermando: ““So che c’è un grande dolore nella tua vita…” e la Grimaldi ha deciso di rispondere subito a tono spiegando: “Non ero pronta per avere il bambino e quindi…Non l’ho mai detto a nessuno…L’ho detto solo un anno fa a Imma…Ho abortito…Avevo 30 anni e per me era importante portare avanti la mia carriera…”

Le parole di Eva Grimaldi

Una scelta di cui se né pentita e che ha confessato solo ora. Inoltre ha anche parlato della lite avvenuta nella caa del Grande Fratello con Iago Garcia.

Ha confessato: “Vorrei dire scegliete la vita…Mi sono pentita…Penso sia normale pentirsi…”. Inoltre, la Toffanin ha chiesto se avesse mai detto di questo bambino al padre: “Non gliel’ho mai detto, e mai dirò il suo nome…Se gliel’avessi detto all’epoca forse avrei frenato la sua carriera…”