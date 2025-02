Gianni Sperti, dal successo di Uomini e Donne al periodo buio della sua vita: nessuno poteva crederci

Gianni Sperti, dal successo al periodo complicato della sua vita: ecco cosa p accaduto, i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno degli uomini che ha atto della sua vita un vero sogno realizzando i suoi desideri di quando era solo un bambino è proprio lui, Gianni Sperti. Oggi è un volto conosciuto al pubblico proprio per il suo ruolo all’interno del programma Uomini e Donne insieme a Tina Cipollari, anche se nel tempo è stato un noto ballerino. Nel dettaglio, ha fatto una confessione circa la sua carriera e i momenti difficili che ha dovuto affrontare.

Originario di Pulsano, in provincia di Tarano, Gianni Sperti sin da bambino si è avvicinato al mondo della danza considerando questo sport una vera e propria valvola di sfogo per i suoi giorni. Infatti, quest’ultimo ha studiato danza classica, contemporanea, tip tap e moderna, raggiungendo il successo proprio entrando nel corpo di ballo de La Sai L’ultima e successivamente di Buona Domenica.

Inoltre, Gianni Sperti si è fatto conoscere anche nei ballerini professionisti di Amici anche se, ha deciso di abbandonare definitivamente la carriera per dedicarsi al ruolo da opinionista offerto da Maria De Filippi sempre nel famoso dating Uomini e Donne.

Oggi, però, ha fatto una confessione che ha spizzato un po’ tutti: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità nel prossimo paragrafo.

Gianni Sperti e la confessione dolorosa in diretta tv

Ospite del programma Verissimo, condotto dalla bellissima Silvia Toffanin, Gianni Sperti ha voluto aprire il suo cuore proprio con delle confessioni sia sulla sua carriera ma anche sul periodo più buio e doloroso della sua vita proprio subito dopo la separazione con Paola Barale.

Infatti, proprio Gianni ha confessato un episodio dove non si è presentato in studio per la puntata di Uomini e Donne e un’autrice preoccupata ha mandato un autista per capire cosa fosse successo: “Sfondò la porta e mi trovò a letto…Arrivai negli studi con il pigiama addosso e in quindici minuti mi prepararono per entrare in studio…Adesso mi viene da sorridere, ma è stata davvero dura…Purtroppo non dormivo…Non stavo bene…Conosco le nottate brave…”.

La confessione di Sperti sulla sua nuova rinascita

La Toffanin ha poi chiesto a Sperti se in questo momento ci fosse una persona a farli battere il cuore.

L’uomo ha confessato: “In questo momento ho dei piccoli attacchi di ansia perchè ho riassaporato quei momenti fatti di scambi iniziali…Messaggi del buongiorno, cuoricini…Farfalle nello stomaco? Per ora sono bruchi…”