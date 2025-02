Addio termosifoni in casa: ecco arriva la ‘pittura minerale’ che non ti aspetti | Risparmi 100 euro al mese

Puoi dire addio per sempre ai termosifoni con questa nuova tecnica della pittura minerale: ecco di che si tratta

Abbiamo spesso sentito parlare delle nuove tecnologie che puntano a soddisfare i nostri bisogni venendoci incontro dal punto di vista di risparmio, così come lo si fa tranquillamente nel caso dei temi fondamentali e ai lettori cari in questo momento storico: uno di questi è proprio il risparmio sul riscaldamento e tuttavia, abbiamo deciso di rivelarvi un modo per dire addio ai termosifoni: ecco di cosa si sta parlando.

Grazie all’avvento delle nuove tecnologie che aiutano e ci vengono incontro davanti a tantissime esigenze, si è cercato d trovare un modo per consigliarvi un maggiore risparmio piuttosto che sprecare tantissime energie dinnanzi alle bollette del riscaldamento soprattutto nel periodo invernali che, soprattutto dove la temperatura non fa altro che abbassarsi, sono davvero salate.

I riscaldamenti da sempre sono fonti di calore che spesso in alcuni condomini sono anche centralizzati e, di conseguenze, non puoi spegnerli e accenderli di tua spontanea volontà; ed è proprio per questo che il consumo è sempre più elevato soprattutto in questo periodo che i rincari si fanno sentire.

Andiamo a vedere di cosa si tratta e quali sono le novità a riguardo del tema riscaldamento: ecco i dettagli.

Addio ai termosifoni, scoperto un nuovo super metodo

Se ti stai chiedendo come fare a dire addio ai termosifoni, vi diciamo che è stato da poco scoperto un nuovo metodo che ti permette di riscaldare la casa in pochissimi e semplici passaggi proprio con le soluzioni sostenibili che hanno maggiore impatto ambientale e possono dire addio all’inquinamento e allo spreco. Tra questo vi è proprio Aquilohm, una start-up bretone che ha sviluppato un innovativo che ha basato il tutto su un sistema di pittura minerale attiva, capace di eliminare la dipendenza dai radiatori tradizionali.

A differenza dei classici metodi, Aquilohm sfrutta la tecnologia degli infrarossi lontani, riscaldando le superfici di una stanza quindi pareti, pavimenti, soffitti che vengono trasformati in elementi radianti, garantendo una distribuzione uniforme del calore. Il cuore di questa nuova tecnica si basa proprio su un sistema a bassa tensione (24V o 48V) che utilizza una speciale pittura a base d’acqua e inchiostri naturali.

I vantaggi

Tra i vantaggi troviamo sicuramente:

Riduzione del consumo energetico fino al 50%

Risparmio del 12% rispetto alle pompe di calore

Eliminazione di radiatori e ingombri

Migliore comfort termico