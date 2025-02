Depurare l’organismo si può ma senza magie: ecco 5 consigli da seguire che si rivelano super efficaci

Vuoi depurare il tuo organismo ma non sai come fare? Basta andare dietro i falsi miti, ecco questi 5 consigli da seguire

Uno degli obiettivi di moltissimi dei nostri lettori e delle nostre lettrici è sicuramente quello di mettersi in forma, di mantenersi in forma e di cercare di far si che l’allenamento sia una delle nostre fonti i vita quotidiane a cui non si può rinunciare. Abbiamo spesso sentito parlare di depurare l’organismo con una classica “dieta detox” ma è corretto? E di cosa si tratta davvero? Andiamo a fare i punto della situazione proprio in questo articolo.

Si è sempre parlato di depurare l’organismo dopo le festività, quando si mangia un po’ di più e si cerca una soluzione sana per dire addio ai batteri o a tutto ciò che abbiamo mangiato proprio con un segreto davvero incredibile che, a quanto pare, spesso funziona.

Spesso durante la nostra vita e dopo dei pasti troppo pesanti ci sentiamo sempre un senso di pesantezza e di gonfiore che abbiamo bisogno di eliminare magari mangiando più frutta e verdura, o magari abbiamo mangiato un p’ scorretto rispetto alla nostra vita quotidiana. Questo, spesso accade quando ci troviamo di fronte a cibi grassi o poco proteici.

Ma cosa dice l’esperto a riguardo? Ecco la verità circa la dieta detox e tutto ciò che ne concerne.

Dieta detox, esiste davvero? Ecco le parole dell’esperto

La nostra società moderna ci ha sempre parlato di dieta detox e di tutto ciò che ne concerne per eliminare gonfiore, pesantessa e spossatezza dopo cene e pranzi dovuti ad alcune festività o cene di famiglia o con amici. Insomma, tutti quanti si chiedono se esiste davvero una dieta detox o si parla solo di fantomatiche espressioni generali divenute virali con l’avvento dei social.

L’esperto ossia il dottor Mattia Pieri, nutrizionista spiega la verità a riguardo affermando: “La dieta detox non esiste: non c’è nulla da detossinare, il nostro organismo è una macchina studiata per mantenersi sana in completa autonomia. Perché durante le feste o prima abbiamo ecceduto o non abbiamo tenuto dei comportamenti assennati, che potessero agevolare una costante buona salute del tratto gastrointestinale”.

Conclusioni

Il consiglio del dottore è sempre quello di bere tanta acqua: “Repetita iuvant: per promuovere il costante e corretto funzionamento dei nostri organi vitali, bere i canonici 2 litri d’acqua quotidiani aiuta tantissimo”. Rispettare sempre il rapporto di un pasto sano ed equlibrato.

Tra gli altri consigli, suggerisce inoltre di allenarsi di più e assumere probiotici che difendono la flora intestinale.