Antonella Clerici, imprevisto in diretta televisiva: la conduttrice non sa più che pesci prendere

Antonella Clerici è sempre più arrabbiata da quello che succede nella diretta tv: ecco di che si tratta, i dettagli e le curiosità

Una delle conduttrici televisive che punta sempre sulla sua professionalità, sulla simpatia e sul talento che l’hanno sempre contraddistinta dal resto è proprio lei, la bellissima Antonella Clerici. In molti la soprannominano la Regina del Mezzogiorno, anche se di programmi tv ne ha fatti davvero moltissimi e ne continua a fare di altri di diverso genere. Ultimamente, però, proprio a E’ sempre mezzogiorno qualcosa è andato storto: andiamo a vedere di cosa di tratta.

Sin da giovanissima, Antonella Clerici si è avvicinata nel ruolo di annunciatrice televisiva nel programma Dribblng proprio dopo la sua laurea in Giurisprudenza; successivamente, ha condotto Circo Bianco e Semaforo Giallo per poi continuare con la Domenica Sportiva.

Nel 2000 arriva la svolta: la Rai decide di provare un prodotto già rifiutato da Mediaset e ha u grandissimo successo, stiamo parlando proprio de La prova del cuoco, il primo programma culinario del mezzogiorno durato ben 13 anni, fino alla nascita della figlia Maelle. Oggi, conduce E’ sempre mezzogiorno e al contempo anche The Voice Senior e Kids.

Nel corso di una delle puntata del programma di Antonella Clerici qualcosa è andato storto: ecco di che si tratta.

Antonella Clerici e l’imprevisto in diretta tv: ecco di che si tratta

Dopo essere stata a Sanremo proprio nella prima puntata con Carlo Conti e il suo caro amico Gerry Scotti, Antonella Clerici è tornata nl suo programma televisivo E’ sempre Mezzogiorno, dove ci si diverte si presentano dei piatti nuovi, ci sono dei momenti di intrattenimento e molto altro ancora.

Purtroppo, gli imprevisti accadono spesso e, proprio durante la preparazione di una pietanza, la conduttrice ha cominciato a sentire uno strano rumore e ha esclamato: “Scusate…Sto sentendo un rumore…C’è un telefono…”. Prendendo il telefono, poi, ha constatato che a chiamare era un certa Samantha: “Chi è? Io rispondo…” Ad un certo punto proprio Alfio rivela che era proprio la sua veterinaria che lo stava chiamando: “No, no…Non rispondere…E’ la mia veterinaria…Tre h perché è tanto veterinaria…”.

Risate in studio

Dopo questo siparietto simpatico, le risate in studio si son fatte sentire e, proprio la Clerici ha chiesto alla Samantha di richiamare.

Successivamente, Alfio è stato ripreso dalla conduttrice che ha confessato: “Lui ormai si è allargato, come se fosse casa sua…Lascia il telefono in giro con la suoneria accesa perchè l’abbiamo sentito tutti no? Adesso la Raffi ti corca di botte…Il telefono non si può portare…Voi mi avete mai vista con il telefono in studio? Mai, ecco…Poi si innesca con i microfoni…”