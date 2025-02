Occhiali graffiati: ti basta seguire questo trucchetto e tornano come nuovi | Ecco il segreto

Se i tuoi occhiali da vista sono graffiati e non sai come fare, ecco la soluzione che fa al caso tuo: i dettagli e le curiosità

Uno dei problemi di chi porta gli occhiali da vista o chi spesso ne fa uso per la lettura o per stare vicino al pc, visto il troppo lavoro è proprio avere i cosiddetti occhiali raschiati proprio sui vetri. Per molti è davvero fastidioso e riuscire ad ovviare a questo problema diventa sempre difficilissimo; proprio per questo, abbiamo deciso di consigliarti una tecnica semplicissima per far si che questo problema scompaia: ecco come, i dettagli e le curiosità della vicenda.

Negli ultimi anni, il fenomeno delle persone che indossano occhiali da vista per miopia e anastigmatismo a quanto pare, non fanno altro che aumentare e, proprio per questo, già da giovanissimi si tende ad indossare un paio di occhiali a scuola, al pc, quando si esce e, ce chi li usa solo per la guida.

Come vi abbiamo già anticipato, il problema dei graffi sugli occhiali diventa sempre più sviluppato e ancora nessuno ha trovato una soluzione; proprio per questo, cambiare gli occhiali diventa troppo dispendioso poiché la montatura o i vetri ti faranno spendere dai 200 euro in su.

Ma come fare ad ovviare a questo problema? Ecco la soluzione che fa la differenza; andiamo a vederla proprio nel prossimo paragrafo.

Come eliminare i graffi dagli occhiali: ecco i dettagli

Gli occhiali, proprio come abbiamo visto, sono molto più delicati di quello che immaginiamo e raschiarli diventa sempre più sviluppato. Molto spesso, soprattutto quando sono nuovi, abbiamo l’accortezza di riporli nella suddetta scatola, cosa che non facciamo spesso e tendiamo a gettarli in borsa. Questo però, può farli raschiare e per questo vi sveliamo noi alcune accortezze per eliminarli definitivamente.

Tra i diversi trucchetti a costo zero, sicuramente rientra la cenere: bisogna raccogliere una ciotolina di cenere, bagnare un panno in microfibra rendendolo umido, e metterne un po’ nella cenere. Una volta ottenuta, passatela sugli occhiali e sciacquate sotto l’acqua eliminando eventuali residui. E, ancora, tra le altre pratiche vi consigliamo anche il dentifricio, metodo antichissimo della nonna; basta un po’ su un dischetto struccante, in cotone, strofinandolo sui vetri degli occhiali e il gioco è fatto.

Conclusioni

In ultimo, vi consigliamo anche il classico metodo bicarbonato e acqua che mescolato e posto sugli occhiali dovrebbe far si che i vetri siano perfettamente puliti.

Insomma, la soluzione è dietro l’angolo devi solo coglierla e provarla.